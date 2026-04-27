Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

De promotiestrijd van Beerschot bereikt vanavond een cruciaal moment met de terugwedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen. Na het 1-1-gelijkspel in de heenmatch ligt alles nog open op het Kiel, waar de beslissing moet vallen in deze halve finale van de Promotion Play-offs.

Volgens ex-coach Urbain Spaenhoven is dit duel nu al beslissend voor het verdere verloop. Voor hem zijn Beerschot en Patro sterker dan Lommel, dat 3-0 voorstaat tegen FC Luik. “Voor mij is dit de finale avant la lettre", stelt hij in GvA. “Ik verwacht opnieuw een wedstrijd die heel scherp op de snede zal gespeeld worden, op en naast het veld.”

Spaenhoven waarschuwt vooral voor het mentale aspect van de confrontatie. “Beerschot mag absoluut niet meegaan in dat mentale spel. Patro is daar sterk in en Stijn Stijnen weet perfect hoe hij zijn ploeg daarin moet sturen. Als je daarin meegaat, verlies je je focus.”

Voor Spaenhoven is de match tegen Patro al een "finale avant la lettre"

Toch ziet hij ook kansen voor de thuisploeg. “Op het Kiel, met het publiek erachter, kan Beerschot dat beter controleren. Ze hebben bovendien een technisch surplus dat op zo’n momenten het verschil kan maken", aldus Spaenhoven.

De ex-trainer verwacht een gelijkaardig wedstrijdbeeld als in de heenmatch. “Patro zal mikken op omschakelingen en stilstaande fases. Maar dat kan ook ruimte bieden voor Beerschot, zeker als zij het balbezit naar zich toe trekken en slim omgaan met die situaties.”

Lees ook... Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot
Spaenhoven waagt zich ook aan een voorspelling. “Ik denk dat Beerschot met 1-0 zal winnen, na een intense en beladen wedstrijd. Spelers als Haraguchi en Van La Parra kunnen daarin beslissend zijn. Maar het blijft alles of niets: euforie bij winst, tristesse bij verlies.”

Volg K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Meer nieuws

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

09:00
3
Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

13:15
Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

13:00
Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

12:40
1
KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

12:20
Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

12:00
1
Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

11:50
De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

11:40
2
🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie" Reactie

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

11:10
Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

11:20
1
Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

11:00
Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Reactie

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

10:15
1
Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

10:30
15
"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

10:00
Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

09:30
Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

08:40
4
Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

08:20
8
🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

08:00
15
'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

07:40
Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

07:20
Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

07:00
Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

06:30
Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

06:00
1
Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Reactie

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

22:40
3
Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

23:00
Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter" Reactie

Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

22:15
8
Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

22:30
4
Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Reactie

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

21:30
25
Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

22:00
Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

21:40
2
Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

21:09
Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Reactie

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

20:53
14
"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

21:20
Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

21:00
Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

20:31
🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

20:10
36

Meer nieuws

