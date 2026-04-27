Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

De promotiestrijd van Beerschot bereikt vanavond een cruciaal moment met de terugwedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen. Na het 1-1-gelijkspel in de heenmatch ligt alles nog open op het Kiel, waar de beslissing moet vallen in deze halve finale van de Promotion Play-offs.

Volgens ex-coach Urbain Spaenhoven is dit duel nu al beslissend voor het verdere verloop. Voor hem zijn Beerschot en Patro sterker dan Lommel, dat 3-0 voorstaat tegen FC Luik. “Voor mij is dit de finale avant la lettre", stelt hij in GvA. “Ik verwacht opnieuw een wedstrijd die heel scherp op de snede zal gespeeld worden, op en naast het veld.”

Spaenhoven waarschuwt vooral voor het mentale aspect van de confrontatie. “Beerschot mag absoluut niet meegaan in dat mentale spel. Patro is daar sterk in en Stijn Stijnen weet perfect hoe hij zijn ploeg daarin moet sturen. Als je daarin meegaat, verlies je je focus.”

Toch ziet hij ook kansen voor de thuisploeg. “Op het Kiel, met het publiek erachter, kan Beerschot dat beter controleren. Ze hebben bovendien een technisch surplus dat op zo’n momenten het verschil kan maken", aldus Spaenhoven.

De ex-trainer verwacht een gelijkaardig wedstrijdbeeld als in de heenmatch. “Patro zal mikken op omschakelingen en stilstaande fases. Maar dat kan ook ruimte bieden voor Beerschot, zeker als zij het balbezit naar zich toe trekken en slim omgaan met die situaties.”

Spaenhoven waagt zich ook aan een voorspelling. “Ik denk dat Beerschot met 1-0 zal winnen, na een intense en beladen wedstrijd. Spelers als Haraguchi en Van La Parra kunnen daarin beslissend zijn. Maar het blijft alles of niets: euforie bij winst, tristesse bij verlies.”