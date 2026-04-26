🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

In de derby tussen Anderlecht en Union kreeg Sardella op slag van rust een rode kaart. De meningen over die beslissing zijn verdeeld.

Door de winst van Club Brugge op het veld van Gent moest Union winnen op bezoek bij Anderlecht om terug aan de leiding te komen in het klassement. Union startte ook als favoriet aan de Brusselse derby.

Twee doelpunten van Zorgane

De mannen van David Hubert kwamen na 25 minuten spelen al op een dubbele voorsprong. Adem Zorgane kopte de eerste voorbij Coosemans en plaatste niet veel later de tweede van de avond in de benedenhoek.

Anderlecht kon via Cvetkovic de aansluitingstreffer maken, maar schoot zichzelf vlak voor rust in de voet. Tijdens een opstootje deelde Sardella een kopstootje uit aan Guilherme.

De commentatoren bij DAZN vonden die beslissing van scheidsrechter Jasper Vergoote wel heel streng. Vergoote gaf in eerste instantie nog geel, maar na interventie van de VAR veranderde hij toch van beslissing.



Lees ook... Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"›

Middenvelder van Union, Kamiel Van de Perre, vond de kaart dan weer meer dan terecht. Dat vertelde Van de Perre tijdens de rust bij DAZN in een bewogen Brusselse derby.