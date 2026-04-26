Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

KAA Gent speelde zeker geen slechte wedstrijd tegen Club Brugge, maar het ging wel kopje onder: 0-2. Rik De Mil zag een kwaliteitsverschil tussen KAA Gent en Club Brugge en was formeel in zijn analyse.

"Er is een kwaliteitsverschil tussen beide ploegen. Het was afzien geblazen in de eerste twintig minuten. Je moet dan de storm overleven, maar dat hebben we niet gedaan met het snelle tegendoelpunt", opende Rik De Mil zijn persconferentie.

"Dan wordt het moeilijker, maar daarna hebben we nog alles gedaan om terug te komen in de wedstrijd. Onze jongens hebben alles gegeven en risico's genomen. Als alles mee zat, dan zat er misschien wel meer in door sommige momentjes."

"Maar alles bij elkaar is dit een verdiende overwinning voor Club Brugge over de hele wedstrijd bekeken. Als ze beginnen te voetballen, is het hogere kwaliteit dan ons nog, daar moeten we eerlijk in zijn", gaf Rik De Mil grif toe na de 0-2 nederlaag.

"Dat we weinig kansen hebben weten te ontwikkelen de laatste matchen? Union SG en Club Brugge zijn de beste ploegen van het land. Wie de beste is? Met wat hier op het veld loopt moet Club Brugge kampioen worden. En als ze zo spelen, dan hebben ze er grote kans toe."

"Dan zullen ze kampioen worden volgens mij." Al gaat het natuurlijk ook aan de top eens te meer over het nemen van een aantal momentjes. De komende weken zal blijken wat er zal gebeuren, vooral de topper op 17 mei staat ongetwijfeld al in het rood omcirkeld.

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

LIVE: Sint-Truiden maakt met gelukje gelijk maar laat vlak voor rust ook de 1-2 liggen

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

