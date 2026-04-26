Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

KAA Gent speelde zeker geen slechte wedstrijd tegen Club Brugge, maar het ging wel kopje onder: 0-2. Rik De Mil zag een kwaliteitsverschil tussen KAA Gent en Club Brugge en was formeel in zijn analyse.

"Er is een kwaliteitsverschil tussen beide ploegen. Het was afzien geblazen in de eerste twintig minuten. Je moet dan de storm overleven, maar dat hebben we niet gedaan met het snelle tegendoelpunt", opende Rik De Mil zijn persconferentie.

KAA Gent kon de storm niet overleven

"Dan wordt het moeilijker, maar daarna hebben we nog alles gedaan om terug te komen in de wedstrijd. Onze jongens hebben alles gegeven en risico's genomen. Als alles mee zat, dan zat er misschien wel meer in door sommige momentjes."

"Maar alles bij elkaar is dit een verdiende overwinning voor Club Brugge over de hele wedstrijd bekeken. Als ze beginnen te voetballen, is het hogere kwaliteit dan ons nog, daar moeten we eerlijk in zijn", gaf Rik De Mil grif toe na de 0-2 nederlaag.

Club Brugge of Union SG de grootste favoriet op de titel?

"Dat we weinig kansen hebben weten te ontwikkelen de laatste matchen? Union SG en Club Brugge zijn de beste ploegen van het land. Wie de beste is? Met wat hier op het veld loopt moet Club Brugge kampioen worden. En als ze zo spelen, dan hebben ze er grote kans toe."

"Dan zullen ze kampioen worden volgens mij." Al gaat het natuurlijk ook aan de top eens te meer over het nemen van een aantal momentjes. De komende weken zal blijken wat er zal gebeuren, vooral de topper op 17 mei staat ongetwijfeld al in het rood omcirkeld.