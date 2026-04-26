Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Brandon Morren
Vincent Kompany geniet meer dan ooit het vertrouwen van Bayern München. Zijn aanstelling bijna twee jaar geleden was nochtans allesbehalve een uitgemaakte zaak.

In Beieren zorgt de manier waarop Vincent Kompany op de bank van der Rekordmeister is beland nog altijd voor discussie. In een tv-uitzending werd sportief directeur Max Eberl opnieuw op dat verhaal aangesproken, en hij weet nog perfect hoe beslissend die weken waren.

Niemand had de aanstelling van Kompany, die net met Burnley naar de Championship was gedegradeerd, echt zien aankomen. “Ik had inderdaad het gevoel dat er in het begin nogal wat vraagtekens en verbazing waren toen ik zijn naam naar voren schoof”, bevestigde Eberl.

Een risicovol profiel

Zeker omdat Kompany verre van de eerste keuze was. De omstandigheden speelden duidelijk in zijn voordeel: “Natuurlijk hebben meerdere trainers nee gezegd. Daar moeten we niet flauw over doen”, aldus Eberl, die onder meer Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Ralf Rangnick en Oliver Glasner noemde.

Toch kwam Kompany ook niet zomaar uit het niets. “Zoals ik al eerder zei: Vincent Kompany stond wel degelijk op onze lijst. Maar om eerlijk te zijn — en ik ben daar volledig open over — durfde ik hem niet als eerste naam naar voren te schuiven. We hebben eerst gevestigde coaches benaderd.”

De steun van Pep Guardiola

Om Kompany uiteindelijk binnen te halen, moest Bayern ook het vertrouwen krijgen van de raad van toezicht, waar onder meer ex-voorzitters Uli Hoeneß en Karl-Heinz Rummenigge deel van uitmaken. Zo’n beslissing werd dus niet zomaar genomen.

“Toen de vraag kwam of we echt zeker waren, heb ik tegen Rummenigge gezegd: ‘Jij hebt toch een goede band met Pep Guardiola? Bel hem dan en vraag wat hij van Kompany vindt.’ Dat heeft alles veranderd.” Na dat telefoontje en enkele verdere formaliteiten werd Vincent Kompany trainer van Bayern München. Wat daarna volgde, is intussen geschiedenis.

