Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

Club Brugge speelde een volwassen en goede wedstrijd op bezoek bij KAA Gent. Het leverde een 0-2 overwinning op in de Planet Group Arena. Ivan Leko was dan ook een tevreden coach. Zijn de Bruggelingen rijp voor de titel stilaan?

"Het was een heel intensieve wedstrijd. KAA Gent – Club Brugge is altijd al een grote wedstrijd geweest en dat zal altijd zo blijven. Het stadion leefde, de sfeer was goed, elk detail zou belangrijk zijn", opende Ivan Leko zijn analyse in Gent.

"We begonnen heel goed aan de wedstrijd, want we wisten dat we met het spel van Gent meteen agressief moesten beginnen. Het was zaak voor ons om hun verticale spel er uit halen en hen uit onze grote rechthoek houden."

"We komen snel op voorsprong en hadden kansen op 0-2 in de eerste helft, maar zij drukten ons soms ook weg. Verdedigend stond het goed bij ons. De tweede helft waren we beter. Het is een verdiende overwinning, maar geen makkelijke overwinning."

"Één kans kan de wedstrijd veranderen, dus ik ben heel blij dat we de zege hebben gepakt. Het was beter dan in sommige andere uitwedstrijden. We hebben een goede wedstrijd gespeeld op verplaatsing. Dit waren misschien onze beste 90 minuten op verplaatsing van de laatste tijd."

12 op 15 is heel mooi rapport, maar ...

"KAA Gent is geen makkelijke ploeg om te bekampen. Ze hebben 0-0 gespeeld tegen STVV en Union SG, dus ze hebben kwaliteiten. We wilden na zes speeldagen met vier uitmatchen nog in leven zijn. Dat is nu onze volgende doelstelling", verwees hij al naar de wedstrijd van volgende week op bezoek bij RSC Anderlecht.



Rekenen wil Leko nog niet na de 12 op 15: "Als je 8 keer zou winnen uit 10 wedstrijden, dan zou het top zijn. Maar vorig jaar had Union 28 op 30, dus we moeten geen berekeningen maken. We willen onze volgende wedstrijd winnen en dan kijken we verder. Ik ben blij met 12 op 15, maar tegen Union SG zijn de punten dubbel zoveel waard. We verloren de verkeerde wedstrijd van de vijf."