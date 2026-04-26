Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"
Beleeft Matthieu Epolo zijn laatste weken bij Standard? De doelman van de Rouches heeft zich uitgesproken over een mogelijk vertrek.

Na de Congolese feestvreugde na de WK-kwalificatie van de Léopards en na zijn handblessure te hebben verteerd, nam Matthieu Epolo opnieuw zijn plaats in doel bij Standard in. In Charleroi en tegen Antwerp droeg hij zelfs de aanvoerdersband.

De jonge doelman oogt steeds rustiger tussen de palen, maar wordt tegelijk opnieuw genoemd als mogelijke vertrekker. Sinds hij zich onder de lat heeft doorgezet, duikt zijn naam zowat elke transferperiode weer op. Toch staat hij nog altijd gewoon op Sclessin.

Epolo bekijkt die situatie zelf intussen met veel afstand. Die twee seizoenen bij de eerste ploeg waren voor hem dan ook een soort snelcursus in alles wat een speler in zijn carrière kan meemaken.

Een transfer om de financiën van Standard wat ademruimte te geven?

De voormalige Jonge Duivel praat daarom ook vrij open over zijn toekomst: “Als ik komende zomer moet vertrekken, dan zal dat zo zijn, maar alle partijen moeten zich daarin kunnen vinden. Ik wil ook een mooi bedrag opbrengen voor Standard. Dat zou mijn manier zijn om iets terug te doen voor alles wat de club mij al zoveel jaren heeft gegeven. Maar als ik volgend seizoen hier aanvat, zal dat nog altijd voor de volle honderd procent zijn”, legt hij uit bij SudInfo.

De voorbije weken werd onder meer Strasbourg genoemd als mogelijke bestemming. De Franse club zoekt een nieuwe doelman nu Mike Penders na zijn uitleenbeurt terugkeert naar Chelsea. “Strasbourg is een mooie club, maar we zullen zien wat er gebeurt. Er zijn ook nog andere”, besloot Epolo.

De Luikse goalie verlengde vorige zomer nog tot juni 2029 en vertegenwoordigt dus een mogelijke mooie meerwaarde voor de clubkas. Standard kan extra financiële zuurstof goed gebruiken in de zoektocht naar meer evenwicht. De marktwaarde van Matthieu Epolo wordt momenteel op vijf miljoen euro geschat, het hoogste bedrag binnen de huidige kern.

