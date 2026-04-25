Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk was op weg naar de overwinning tegen Standard. Maar dat was zonder Casper Nielsen gerekend die de Rouches in de slotminuut langszij bracht.

Standard speelt gelijk op Genk

KRC Genk domineerde de partij tegen Standard. Toch moesten de troepen van trainer Nicky Hayen tot diep in de tweede helft wachten vooraleer Bibout de thuisploeg op voorsprong wist te brengen.

Een tweede doelpunt van de Limburgers kwam er niet, waardoor het tricky bleef tot in het slot. En de kater kwam er in de slotminuut. Casper Nielsen zorgde met een heerlijk doelpunt voor de gelijkmaker. De beelden kan je hieronder bekijken.

Knap doelpunt van Casper Nielsen

De speler van Standard was dolblij met zijn doelpunt. “Het is misschien wel een van de mooiste doelpunten die ik gescoord heb”, bekende hij meteen na afloop van de wedstrijd bij DAZN.

Hij besefte ook het belang van zijn doelpunt, om in de running te blijven voor Europees voetbal. Zeker op Genk een punt pakken, dat is niet voor iedereen weggelegd.

“We weten dat het niet makkelijk is in Genk, maar al bij al kunnen we misschien leven met dit gelijkspel. We hebben natuurlijk nog dingen waaraan we moeten werken, maar hopelijk kunnen we blijven evolueren”, besloot hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Casper Nielsen

Meer nieuws

Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

20:13
LIVE: Antwerp al na één helft klaar in 't Kuipke Live

21:49
Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

22:00
2
"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

21:20
"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

21:00
1
Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

20:30
20:00
"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

19:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

19:00
Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

19:45
'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

19:00
1
"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

18:30
'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

16:30
Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

18:00
2
Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

15:00
Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

17:30
1
Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

17:00
9
Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

16:00
3
'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

15:30
4
Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

14:30
Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

14:15
1
Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

14:00
Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

13:30
2
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Analyse

13:00
2
Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

12:00
2
Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

12:40
Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

12:20
"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

11:40
16
Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

11:20
8
Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

11:10
De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

11:00
Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

10:30
Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

10:00
Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

24/04
Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

09:30
2
Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 0-3 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Westerlo - Antwerp: 0-3 TIGERMANIA TIGERMANIA over Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot" TIGERMANIA TIGERMANIA over "Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij Allé Maurice Allé Maurice over KRC Genk - Standard: 1-1 UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven wittekoppeke wittekoppeke over KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..." Pé_1 Pé_1 over Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved