🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

KRC Genk was op weg naar de overwinning tegen Standard. Maar dat was zonder Casper Nielsen gerekend die de Rouches in de slotminuut langszij bracht.

KRC Genk domineerde de partij tegen Standard. Toch moesten de troepen van trainer Nicky Hayen tot diep in de tweede helft wachten vooraleer Bibout de thuisploeg op voorsprong wist te brengen.

Een tweede doelpunt van de Limburgers kwam er niet, waardoor het tricky bleef tot in het slot. En de kater kwam er in de slotminuut. Casper Nielsen zorgde met een heerlijk doelpunt voor de gelijkmaker. De beelden kan je hieronder bekijken.

Knap doelpunt van Casper Nielsen

De speler van Standard was dolblij met zijn doelpunt. “Het is misschien wel een van de mooiste doelpunten die ik gescoord heb”, bekende hij meteen na afloop van de wedstrijd bij DAZN.

Hij besefte ook het belang van zijn doelpunt, om in de running te blijven voor Europees voetbal. Zeker op Genk een punt pakken, dat is niet voor iedereen weggelegd.

“We weten dat het niet makkelijk is in Genk, maar al bij al kunnen we misschien leven met dit gelijkspel. We hebben natuurlijk nog dingen waaraan we moeten werken, maar hopelijk kunnen we blijven evolueren”, besloot hij.



