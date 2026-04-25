"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Zondagavond komt Union SG op bezoek bij RSC Anderlecht in de Champions' Play-offs. Het is een opvallend terugkeren voor David Hubert, iets meer dan een jaar na zijn ontslag in het Lotto Park.

Union SG in running voor dubbel

Na het ontslag van David Hubert bij RSC Anderlecht is het er nog niet veel op verbeterd in het Lotto Park. Integendeel zelfs, paars-wit blijft meer dan een jaar later nog altijd op zoek, vooral naar zichzelf.

Voor Hubert liggen de kaarten totaal anders. Hij staat nog steeds aan de leiding en heeft ook nog een bekerfinale op de agenda staan. Met Union SG kan hij dit seizoen nog voluit spelen voor de dubbel.

Als er iemand is die Hubert goed kent, dan is het wel Frank Boeckx. De analist ging samen met Hubert naar school, voetbalde met hem bij KAA Gent en werkte ook bij RSC Anderlecht met hem samen.

“David heeft altijd geweten wat hij kan, en vooral wat hij niet kan”, zegt Boeckx in een interview met Het Laatste Nieuws. “Als speler was hij niet de snelste, maar dat compenseerde hij door altijd heel slim positie te kiezen.”

Geniepige kantje van David Hubert

Als trainer blijft hij vaak op de vlakte. “Dat hij als trainer niet het meest emotionele type is, vangt hij dan weer op door voetbal te zíén.” Maar Boeckx weet ook dat Hubert wel zijn geniepige kantje heeft en het zeker niet nalaat om dat te gebruiken.

“Je moet hem niet onderschatten: David is ook een winnaar, hoor. En als je negentig minuten achter hem zit op de tribune, zie je goed dat hij ook daar zijn rol probeert te spelen. Bijvoorbeeld door druk uit te oefenen op de vierde scheidsrechter.”

Dat doet hij niet door ostentatief te gaan schreeuwen. Hubert benadert de vierde official vrij subtiel en gaat dan iets kleins aan die man vertellen. “Zoals Mark van Bommel dat destijds ook deed bij Antwerp.” En ook die pakte een dubbel.

