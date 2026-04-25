Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Kent u Liz Swerts al? Ze is de nieuwe host van STVV en is een heel erg bezige bij. "Ik combineer eigenlijk vijf jobs", aldus de frisse verschijning van de Limburgse club. Een kennismaking is dus wel op zijn plaats.

Haar carrière begon door ‘Het Onbekende’ te winnen op VTM en sindsdien gaat het zeer snel voor de 34-jarige Liz Swerts. Ze is kapster van opleiding, maar combineert dat momenteel met heel wat andere zaken, waaronder dus ook de journalistiek.

Liz Swerts combineert vijf jobs

“Ik heb mijn eigen kapsalon in Wijer bij Nieuwerkerken. Sinds mijn zestiende ben ik eigenlijk al coiffeuse. Ik geef ook halftijds les aan Syntra in de kappersopleiding. Ik doe verder nog fotoshoots als model en ben reporter voor P-magazine.”

“Het is door dat laatste dat STVV bij mij terecht is gekomen om me in te schakelen als host”, aldus Swerts in Het Belang van Limburg over alle jobs die de bezige bij ondertussen aan het combineren is. Als we goed tellen, zitten we dus al aan vijf.

Liz Swerts is zelf ook heel sportief

“We willen mijn interviews aanbieden als een leuke extra voor de STVV-supporters. Vooral het YouTube-kanaal van de club blijken we te pimpen op deze manier. En ik vind het leuk om dit te doen in de sportwereld. Omdat ik zelf altijd sportief was.”



“Ooit was ik Limburgs kampioene acrobatie. Ik durf in de zomerperiode 40 kilometer of langer te skeeleren. Snowboarden doe ik al sinds ik vijf ben. Zelfs acrobatisch paaldansen met een sportset heb ik gedaan. Niet met de hoge hakken die men er misschien bij denkt. Vrije tijd heb ik nu nog nauwelijks door al mijn activiteiten.”