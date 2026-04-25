Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"
Kent u Liz Swerts al? Ze is de nieuwe host van STVV en is een heel erg bezige bij. "Ik combineer eigenlijk vijf jobs", aldus de frisse verschijning van de Limburgse club. Een kennismaking is dus wel op zijn plaats.

Haar carrière begon door ‘Het Onbekende’ te winnen op VTM en sindsdien gaat het zeer snel voor de 34-jarige Liz Swerts. Ze is kapster van opleiding, maar combineert dat momenteel met heel wat andere zaken, waaronder dus ook de journalistiek.

Liz Swerts combineert vijf jobs

“Ik heb mijn eigen kapsalon in Wijer bij Nieuwerkerken. Sinds mijn zestiende ben ik eigenlijk al coiffeuse. Ik geef ook halftijds les aan Syntra in de kappersopleiding. Ik doe verder nog fotoshoots als model en ben reporter voor P-magazine.”

“Het is door dat laatste dat STVV bij mij terecht is gekomen om me in te schakelen als host”, aldus Swerts in Het Belang van Limburg over alle jobs die de bezige bij ondertussen aan het combineren is. Als we goed tellen, zitten we dus al aan vijf.

Liz Swerts is zelf ook heel sportief

“We willen mijn interviews aanbieden als een leuke extra voor de STVV-supporters. Vooral het YouTube-kanaal van de club blijken we te pimpen op deze manier. En ik vind het leuk om dit te doen in de sportwereld. Omdat ik zelf altijd sportief was.”


“Ooit was ik Limburgs kampioene acrobatie. Ik durf in de zomerperiode 40 kilometer of langer te skeeleren. Snowboarden doe ik al sinds ik vijf ben. Zelfs acrobatisch paaldansen met een sportset heb ik gedaan. Niet met de hoge hakken die men er misschien bij denkt. Vrije tijd heb ik nu nog nauwelijks door al mijn activiteiten.”

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

