The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Midweekvoetbal in de Champions' Play-offs en Europe Play-offs. En dat betekent bij Voetbalkrant.com natuurlijk ook een team van de midweekspeeldag. Wie viel ons op dit weekend? Een overzicht.

Doelman

In doel begint het stilaan een gewoonte te worden. Davy Roef blijft de goede prestaties maar opstapelen en hoort daardoor uiteraard in ons team van de week. Tegen Union SG zorgde hij voor een nieuwe clean sheet.

Daarmee doet hij het prima deze play-offs en is hij de voornaamste reden dat zijn team toch al wat puntjes wist te sprokkelen. Nozawa keepte een prima wedstrijd voor Antwerp op bezoek bij Standard in de Europe Play-offs.

Verdediging

Al moet gezegd dat ook de centrale verdedigers zich goed staande hielden tegen Union SG. De jonge Belg Matties Volckaert krijgt de bloemen, maar ook Van der Heyden verdient lof. Aan de overkant deed ook Burgess het prima, al kiezen we centraal achterin verder voor Yuto Tshunashima die Nkada in zijn achterzak had.

Op rechtsachter is Zakaria El Ouahdi een vaste waarde en hij trok Genk opnieuw naar een puntje met een lekkere prestatie tegen Charleroi. Daardoor blijven de Genkies op koers om Europees voetbal te kunnen halen, al wordt de strijd tegen Westerlo nog zwaar. 

Bij Club Brugge koos Ivan Leko ervoor om Joaquin Seys opnieuw op links uit te spelen en dat was een heel goede zaak. Hij stond verdedigend sterk en kwam aanvallend ook met heel wat goede acties, waardoor hij indruk maakte op de eigen supporters.

Middenveld

Op het middenveld konden we uiteraard niet naast Hans Vanaken. Met één doelpunt en twee assists was hij omnipresent voor Club Brugge. Na zijn blessure lijkt hij helemaal opnieuw fit en op die manier nam hij blauw-zwart bij de hand. Het gevolg was een zware 6-1 overwinning tegen KV Mechelen. 

Christopher Scott kan met zijn twee doelpunten voor Antwerp niet ontbreken als spelmaker. En bij STVV was - niet voor het eerst dit seizoen - ene Ryotaro Ito de absolute draaischijf van De Kanaries. Hij zorgde voor de assist op de 1-0 en had ook een beslissende actie in huis bij de 2-0.

Aanval

Voorin is er uiteraard een plekje voor Nacho Ferri, die twee keer scoorde voor KVC Westerlo en zo zijn team aan de overwinning hielp tegen OH Leuven. De Kemphanen staan zo ook meteen naast KRC Genk aan de leiding in de Europe Play-offs.

Carlos Forbs wist nog eens de netten te doen trillen voor Club Brugge in de Champions' Play-offs, terwijl Keisuke Goto voor een levensbelangrijk doelpunt zorgde tegen Anderlecht. Hij werkte heel hard voor De Kanaries en trapte in de eerste helft ook al eens tegen de paal.

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

