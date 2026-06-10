"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

Dévy Rigaux (38) verruilde Club Brugge onlangs voor de Nederlandse topclub Feyenoord. Daar staat hem een nieuwe uitdaging te wachten. Hij stuurde icoon Robin van Persie al meteen de laan uit en dat komt hem op forse kritiek te staan bij onze noorderburen.

Rigaux was jarenlang een van de drijvende krachten achter het succes van Club Brugge. Als sportief directeur van blauw-zwart zorgde hij mee voor stabiliteit en de huidige hoogconjunctuur. Met zijn overstap naar Feyenoord staat hem een nieuwe interessante uitdaging te wachten.

Rigaux ontsloeg Van Persie

Als technisch directeur aarzelde Rigaux niet om in te grijpen in De Kuip. Zo zette hij coach Robin van Persie meteen aan de deur. Die beslissing wordt door voormalige Oranje-internationals Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder niet met gejuich onthaald.

"Het is echt een schande, hoor", zegt Van der Vaart in de podcast Wes en Raf. "Robin is een icoon van de club." Waarna hij zijn pijlen volop op Rigaux richtte.

Een snotneus uit België

"Akkoord, het ging niet top, maar Feyenoord wordt toch nog tweede. En dan komt er een of andere snotneus uit België. Die gaat dan een persconferentie geven waarin hij aangeeft dat ze Van Persie nog gingen evalueren."

Wes en Raf snappen niets van het ontslag van Van Persie 🤔



🎙️ Wes & Raf | Aflevering 4

📅 Woensdag 10 juni

🎧 Alle podcastplatformen#ZiggoSport #WesEnRaf #Sneijder pic.twitter.com/Oemo3S5aAa



— Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 10, 2026

"Maar toen voelde iedereen al dat Robin zou ontslagen worden. Dat vind ik heel pijnlijk voor zo’n grote speler. Ik had hem nog wat tijd willen geven."

Sneijder gaat akkoord, noemt de beslissing verschrikkelijk en spreekt van een drama voor Feyenoord zelf. Ook volgens hem was de tweede plaats een knappe prestatie met de huidige kern van de Rotterdammers.

Van der Vaart en Sneijder zijn niet overtuigd

Van der Vaart en Sneijder zijn uiteraard niet zomaar twee namen uit het voetbal. Beiden maakten ze jarenlang de dienst uit bij het Nederlands elftal. Van der Vaart speelde 109 keer voor Oranje en scoorde daarin 25 doelpunten.

Sneijder doet nog beter met 31 goals in 134 duels. Beiden kwamen ze in actie in de WK-finale van 2010, die Nederland met 1-0 verloor van Spanje. De twee grootheden zijn momenteel duidelijk niet overtuigd van Rigaux. Onze landgenoot zal stevig moeten uitpakken om ze van mening te doen veranderen. Hij kreeg eerder ook al kritiek van Dick Advocaat.