KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

KV Kortrijk zal vanaf volgend seizoen opnieuw te bewonderen zijn in de Jupiler Pro League. De Kerels hopen er een goed figuur te slaan en zullen daarin opnieuw kunnen rekenen op hun fanatieke thuisaanhang. Dit clubicoon wuift KVK nu uit.

KV Kortrijk maakt op de clubwebsite het vertrek van Claude Verspaille (61) bekend. Verspaille maakte sinds 2009 deel uit van het scoutingsteam en voetbalde zelf ook jarenlang voor KVK. Hij gaat nu met pensioen.

Een groot talent

"Ik voel me bevoorrecht om van mijn hobby mijn beroep te hebben kunnen maken en om dat mijn hele leven te hebben mogen uitoefenen in verschillende functies", vertelt hij op de clubsite. "Ik ben enorm dankbaar en trots voor dat alles en ik kijk tevreden terug op een rijke carrière, vooral dan bij de club van mijn hart. Ik zal uiteraard KV Kortrijk blijven volgen en aanmoedigen vanop de eerste rij."

Verspaille zette zijn eerste voetbalstapjes bij Racing Bissegem, maar trok al snel naar KV Kortrijk. Hij was duidelijk een groot talent, want op zijn zeventiende werd hij al profspeler bij de eerste ploeg van de West-Vlamingen.

44 jaar na zijn eerste minuten voor KVK gaat Claude Verspaille met pensioen. ❤️🤍



Van speler tot scout, van 255 wedstrijden tot 44 jaar verbondenheid met onze club. Nu zwaaien we hem uit na een indrukwekkende carrière. 🙌



Bedankt voor alles, Claude! 😍https://t.co/zaozjoF196 pic.twitter.com/4FXUlTMUvB — KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 10, 2026

Club Brugge

Verspaille zou uiteindelijk tot midden 1990 voor de club spelen voordat hij andere oorden opzocht. In 1990 trok hij naar Club Brugge en dat zou een succesvolle overstap blijken. Hij won er een landstitel en twee Supercups en was er ploegmaat van grote namen als Franky Van der Elst en Gert Verheyen. Hij zou uiteindelijk 109 keer in actie komen voor Blauw-Zwart. Daarin scoorde hij 8 goals.





In 1994 trok Verspaille naar het toenmalige Excelsior Moeskroen. Daar zou hij tot 1999 blijven en 96 optredens (11 goals) maken. Daarna ging hij nog één jaar de slag bij KVK tijdens het seizoen 1999/2000 om daarna een laatste avontuur aan te vatten bij Doornik. Daar zette hij er midden 2001 een punt achter.

Na zijn actieve carrière was hij ook trainer van Doornik en Wevelgem en assistent bij Moeskroen. Na 17 jaar in de scoutingscel van KVK zet hij er nu een punt achter.