Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Je hebt het de voorbije dagen misschien wel gemerkt: Diego Moreira is overal te zien op de sociale media van de Rode Duivels en lijkt mee te zorgen voor een heel ontspannen sfeer in de kleedkamer. Alexis Saelemaekers bevestigt dat.

Bij elk groot toernooi is er wel een “sfeermaker” van dienst: de voorbije jaren was dat Amadou Onana, die al bij zijn aankomst zijn goed humeur en sprankelende persoonlijkheid liet gelden op de sociale kanalen van onze Rode Duivels. Jongens als Eden Hazard, Dries Mertens, Loïs Openda of Michy Batshuayi, intussen allemaal afwezig, hebben die rol in het verleden ook gespeeld.

En in 2026? De voorbije dagen lijkt één persoonlijkheid eruit te springen: die van Diego Moreira, een van de nieuwkomers bij de nationale ploeg. Maar Moreira past nu al perfect in de groep. Dat zie je op zijn sociale media, en ook op die van Amadou Onana.

Die laatste nodigde Moreira, vlak voor het grote vertrek, bij hem thuis uit voor kip thiep (thiéboudienne) – een typisch West-Afrikaans gerecht. En op zijn eigen kanalen aarzelde de flankverdediger van Racing Strasbourg niet om ploegmaats Dodi Lukebakio en Matias Fernandez-Pardo even “te kijk te zetten” na wat we ons voorstellen als een zware nederlaag in het “tafelvoetbal”, waarna de twee pechvogels onder de tafel moesten kruipen.

Saelemaekers bevestigt: Moreira zorgt voor de sfeer

"De grootste sfeermaker in de kleedkamer? Dat is waarschijnlijk Diego Moreira", glimlacht Alexis Saelemaekers, die er op de persconferentie naar gevraagd werd. "Het is fijn om zo’n jonge kerel in de groep te hebben, die niet alleen al zijn kwaliteiten meebrengt maar ook zijn goed humeur en levensvreugde. Ook in moeilijkere momenten maakt hij iedereen aan het lachen."

Maar ook al moet Amadou Onana zijn status van plaagstoker-in-chief misschien afstaan, hij blijft op een ander vlak de ster van de kleedkamer. Koni De Winter kreeg namelijk de vraag... welk liedje de Rode Duivels het vaakst draaien in de kleedkamer. "Dat van Amadou, natuurlijk", lachte de verdediger.



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Onder zijn pseudoniem 24AM bracht Amadou Onana immers een nummer uit, getiteld "We Are Belgium", dat het niet onaardig doet en het publiek duidelijk weet te bekoren – veel meer dan het officiele liedje van de Belgische Voetbalbond, en nu al vergeten...