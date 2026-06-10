Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

Alle hoop rust ook op dit WK opnieuw op de schouders van Lionel Messi. De Vlo wil Argentinië een tweede wereldtitel schenken , maar kent geen vlekkeloze aanloop. Hij komt nu wel met goed nieuws.

Messi is ook op zijn 38e nog altijd de sterspeler van de Albiceleste. Bondscoach Lionel Scaloni rekent nog volop op de ster van Inter Miami, zoals hij al deed in 2022.

Blessure bij Inter Miami

Vier jaar geleden vulde Messi het grootste gat op zijn palmares door het WK te winnen. Hij speelde een glansrol en scoorde 7 doelpunten op het toernooi. Enkel Kylian Mbappé deed beter met 8 goals. Messi werd ook uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Vier jaar later trekt hij met dezelfde ambities naar het WK, maar het hart van de Argentijnen stond in de voorbereiding wel even stil toen Messi een blessure opliep. Eind mei moest hij bij Inter Miami naar de kant in een duel tegen Philadelphia, wat meteen tot grote bezorgdheid leidde in het voetbalgekke Argentinië.

The moment Messi chose not to risk Argentina’s World Cup with Inter Miami tonight pic.twitter.com/9h0qmuMqgQ — J. 🇵🇸 (@Messilizer0) May 25, 2026

Inter Miami kwam echter al snel met een geruststellende update. "Het onderzoek stelde een overbelasting in combinatie met spiervermoeidheid van de linkerhamstring vast", lazen we op de clubwebsite.





Angst overwinnen

Messi lijkt nu ook helemaal terug. Hij kwam tijdens een oefenduel als invaller in actie tegen IJsland en scoorde meteen met een stafschop. Hij speelde uiteindelijk 20 minuten en leek geen hinder meer te ondervinden.

"Ik wilde graag spelen om mijn angst te overwinnen", wordt Messi geciteerd door Sporza. "Tijdens de training denk je na als een bal op je afkomt, maar in een match stop je met denken en speel je gewoon natuurlijk. Godzijdank voelde ik mij goed."

199 caps

Hij maakte ook meteen zijn WK-intenties duidelijk. "We gaan proberen opnieuw wereldkampioen te worden: het zou kunnen lukken, maar misschien ook niet. Zo is voetbal nu eenmaal." Hij denkt dat Argentinië over een competitieve ploeg beschikt om het WK te winnen.

Messi telt 199 caps voor zijn land en scoorde daarin 117 goals. Argentinië speelt in de groepsfase van het WK tegen Algerije, Oostenrijk en Jordanië.