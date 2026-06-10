'Union doet bod op target van KRC Genk'

Union SG slaagde er niet in om zijn landstitel te verlengen, maar blijft niet bij de pakken neerzitten. De Brusselaars speuren de mercato actief af op zoek naar versterkingen. Daarbij komen ze nu uit bij een target van ... KRC Genk.

Union moest de titel dit jaar aan Club Brugge laten, maar lijkt niet van plan om dat volgend seizoen opnieuw te laten gebeuren. De Unionisten blijven in hun zoektocht naar versterkingen vasthouden aan een beproefd recept: spelers uit kleine competities of lagere reeksen weghalen en ze tot ontbolstering laten komen.

Verdedigende aanwinsten

Union haalde zo al enkele pionnen aan boord. Voor de verdediging haalde het Nikki Havenaar en Nohim Chibani. Havenaar is een 31-jarige Japanner die de overstap maakt van het Oostenrijkse SV Ried. Met de transfer was 400.000 euro gemoeid.

Chibani is een 22-jarige Fransman die de overstap maakt van de Franse derdeklasser Quevilly - Rouen Métropole. Daar was hij aan het einde van zijn contract, waardoor Union geen transfersom hoefde te betalen.

Darius Olaru naar Union?

Union zoekt ook versterking voor het middenveld. Volgens het Roemeense Fanatik zou het daarbij uitkomen bij Darius Olaru, een 28-jarige aanvallende middenvelder van FCSB, ofwel Steaua Boekarest.

Clubeigenaar Gigi Becali is bereid om mee te werken aan een transfer en kon al schermen met een aanbod uit Saoedi-Arabië en naar eigen zeggen uit Nederland.





Fanatik weet echter dat het niet om een Nederlandse club, maar wel om Union gaat. De hoofdstedelingen zouden al 2,3 miljoen geboden hebben, maar Becali mikt op 3 miljoen euro.Mooie statistieken

Olaru speelt sinds 2020 voor FCSB, dat hem toen voor 600.000 euro weghaalde bij Gaz Metan. Sindsdien was de middenvelder goed voor 255 optredens voor de club. Daarin scoorde hij 63 goals en deelde hij 45 assists uit.

Dit seizoen scoorde hij 15 goals en gaf hij 18 assists in 51 duels. Mooie statistieken die hem interesse opleveren uit het buitenland.

Ook Genk toonde interesse

Olaru heeft een contract tot midden 2028 en moet volgens Transfermarkt momenteel 4,5 miljoen euro kosten. Een som die zeker binnen de mogelijkheden van Union ligt, al lijkt 3 miljoen te volstaan.

Opvallend: niet zo lang geleden werd Genk door Roemeense media nog aan Olaru gelinkt. Er was toen ook interesse van LOSC Lille. Voorts hadden KAA Gent en RSC Anderlecht in een iets verder verleden belangstelling voor de speler.