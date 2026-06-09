"Dat mag je gerust zeggen": Jérémy Doku geeft het toe

Voor veel Rode Duivels wordt het WK 2026 hun eerste Wereldbeker. Dat er voor zo'n toernooi wat druk komt kijken en dat je stress voelt, is dan ook logisch. Jérémy Doku, die al deelnam aan het WK 2022, sprak erover.

Jérémy Doku had het eerst over zijn eerste stappen op een WK, in 2022: "Voor mij was het een beetje anders, want op het moment van mijn debuut waren er niet veel jonge gasten die bij de groep kwamen. Het was een heel gevestigde kern waarin het niet makkelijk was om je plek te veroveren. Ik was een soort attractie."

"We kennen elkaar goed omdat we min of meer van dezelfde generatie zijn. Dat is heel anders, maar zelfs zo, en in een context die je misschien gunstiger vindt, blijft een eerste toernooi een eerste toernooi. Met wat angst en stress. Het is niet erg om dat te zeggen. Belangrijk is dat je het toegeeft, het accepteert en erover praat", voegde hij eraan toe tegen Le Vif.

Al een rol van "grote broer" op zijn 24ste voor Jérémy Doku?

Jérémy Doku is slechts 24 jaar oud, maar hij zou een belangrijke rol kunnen spelen om enkele jonge spelers, die hun eerste WK zullen spelen, te helpen wennen aan zo'n competitie: "Dus dat is wat ik met hen zou doen. Erover praten om hen vertrouwen te geven. Concreet zal ik alles doen wat ik kan dat ons helpt om het doel te bereiken: winnen. Dat is wat mij leidt, dat is wat ik wil met deze selectie."

België begint het WK 2026 volgende maandag met een wedstrijd tegen Egypte. Het toernooi starten met een zege zal uiteraard belangrijk zijn om op de best mogelijke manier te beginnen en een positieve dynamiek te creëren.