FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

De start van het WK is donderdagavond al, maar rond het Aztekenstadion, waar de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika wordt gespeeld, is de spanning de voorbije uren flink opgelopen.

Een WK spelen is op zich al een droom. Dat in eigen land doen, kan zelfs aanvoelen als een bekroning. Maar een wereldkampioenschap is niet alleen belangrijk voor de spelers. Voor de lokale bevolking is zo’n evenement, dat wereldwijd wordt uitgezonden, ook een uitgelezen kans om hun eisen kracht bij te zetten. En in de Mexicaanse straten is die wedstrijd al enkele weken bezig.

De situatie is de voorbije uren nog wat meer gespannen geworden. Duizenden betogers rond het Aztekenstadion verzetten zich tegen een pensioenwet en eisen een loonsverhoging voor leerkrachten. Intussen blokkeren ze de toegang tot het stadion.

Mexico komt in opstand

Naast geblokkeerde boulevards werden ook standbeelden ter ere van het WK vernield. President Claudia Sheinbaum noemde de protestacties dinsdag een “provocatie”. Op iets meer dan 36 uur voor de start van het WK is er dus allerminst sprake van rust of compromis. De regering reageerde door duizenden politieagenten in te zetten en de weg van de betogers te blokkeren met betonblokken.

Een WK onder hoogspanning

Claudia Sheinbaum sloot wel uit dat ze de politie de opdracht zou geven om de manifestaties hardhandig neer te slaan. Ze zei te willen “garanderen dat de viering van de openingsceremonie van het WK goed zal verlopen, in vrede en rust”.



De extreme spanning ter plaatse voorspelt echter weinig goeds voor de omstandigheden waarin de langverwachte openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika zal plaatsvinden. Patriottische trots of nationale opstand? De Mexicaanse regering en de FIFA lijken in elk geval al gekozen te hebben wat ze naar voren willen schuiven.