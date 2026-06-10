'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

Cercle Brugge leverde de laatste jaren enkele uitstekende aanvallers af. Er was Kévin Denkey die met de ogen dicht scoorde in West-Vlaanderen, maar ook Ayase Ueda maakte indruk in Jan Breydel. De Japanner vertrok na zijn passage bij Cercle naar Feyenoord, maar kan nu een nieuwe grote stap zetten.

De 27-jarige Ueda belandde in 2022 bij Cercle Brugge. Hij maakte destijds de overstap van Kashima Antlers, een club uit zijn thuisland. Bij Cercle beleefde hij een uitstekend seizoen 2022/23. De aanvaller ontpopte zich bij groen-zwart tot een sterkhouder en vond 23 keer de weg naar doel in alle competities.

Feyenoord betaalde 8 miljoen

Lang zou Cercle niet kunnen genieten van de goals van Ueda. In de zomer van 2023 trok Feyenoord de geldbeugel open en legde het 8 miljoen euro op tafel.

Ueda stond er aanvankelijk nog wat in de schaduw van Santiago Giménez, maar ontbolsterde daarna helemaal in De Kuip. De Rotterdammers hebben absoluut geen spijt van zijn transfer, want ook in Nederland vindt Ueda vlot de weg naar doel.

Hij sloot het afgelopen seizoen af met 25 goals in 31 wedstrijden in de Eredivisie, wat hem de titel van topschutter opleverde bij onze noorderburen. In totaal zit Ueda ondertussen al 40 goals (en 6 assists) in 108 duels voor de Feyenoord.Interesse uit de Premier League

Dat blijft niet onopgemerkt in de Premier League, blijkt nu. Transferexpert Ekrem Konur schrijft bij SportsBoom dat Ueda namelijk op de radar staat van Everton, Brighton en Leeds. Die drie clubs zouden de speler nauwlettend in de gaten houden.

Feyenoord zou dan weer pas aan tafel willen gaan zitten voor bedragen in de grootorde van 30-35 miljoen euro. Met minder zou het geen genoegen nemen. De Rotterdammers hebben ondertussen ook geen haast om Ueda te verkopen. De speler heeft nog een contract tot 2028, waardoor ze in een comfortabele onderhandelingspositie zitten.

Everton bereidt een bod voor

Everton zou een bod voorbereiden van 18 tot 20 miljoen pond, maar daarmee zou het niet voldoen aan de verwachtingen van de Rotterdamse topclub.

De kloof tussen vraag en aanbod is momenteel het grootste obstakel in een mogelijke transfer naar de Engelse traditieclub. Everton-coach David Moyes is echter op zoek naar een beweeglijk en doelgericht type en Ueda zou aan dat profiel voldoen.

Bij Brighton zou Ueda dan weer goed passen bij de filosofie van coach Fabian Hürzeler. Dat bleek ook uit de scoutingrapporten van de club. The Seagulls zien hoe Danny Welbeck (35) opnieuw een jaartje ouder wordt en zouden voorin vers bloed aan boord kunnen halen.

Landgenoot Ao Tanaka

Ueda zou Hürzeler meer wisselmogelijkheden geven in de aanval. Het is wel de vraag of Brighton - dat een strikt financieel beleid hanteert - zoveel geld op zal willen leggen.

Bij Leeds - dat een echte afwerker zoekt - zou Ueda dan weer een ploegmaat kunnen worden van landgenoot Ao Tanaka. Dat zou een belangrijke rol kunnen gaan spelen in zijn beslissing.

Ueda lijkt de clubs zo voor het uitkiezen te hebben. Maar net als Feyenoord zal hij momenteel geen haast hebben. Hij zit met Japan namelijk in volle voorbereiding op het WK, waar hij zich nog wat meer in de kijker kan spelen.