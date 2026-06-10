Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

Steven Vanharen beleefde dit jaar een sprookje met Györi ETO FC. Onze landgenoot werd als sportief directeur kampioen met de club en lijkt dat succes nu al meteen te verzilveren. Zo wordt hij voorgesteld bij een topclub uit Israël.

Vanharen was een van de architecten van het succes van Györi ETO FC. Met een uitgekiende strategie klom de club op uit de tweede klasse en werd het afgelopen seizoen kampioen. Het hield in het eindklassement uiteindelijk één punt over op topclub Ferencváros en mocht zo zijn eerste landstitel vieren sinds 2012/13.

Overgang naar Israël

Vanharen was een van de Belgen bij Györi ETO FC. Ook Bernd Thijs (assistent-coach) en Ludo Pollens (mental coach) zijn er aan de slag. "Een goede structuur met gerichte transfers en offensief voetbal", beschreef Thijs de aanpak van de club niet zo lang geleden bij Sporza.

Vanharen had daar als sportief directeur uiteraard een belangrijke rol in en dat is clubs in het buitenland niet ontgaan. Op Instagram en op de clubwebsite stelt Maccabi Tel Aviv Vanharen nu voor als nieuwe sportief directeur.

Dat is toch een opvallende overstap. Hij moet er na het ontslag van Ronny Deila (ex-Standard en -Club) meteen op zoek naar een hoofdcoach.

Vanharen werkte bij een pak clubs

Vanharen voegt zo dus een Israëlische topclub toe aan zijn palmares. In het verleden was hij in ons land onder meer aan de slag als assistent bij KSK Kermt en in de jeugd van KSK Tongeren en STVV.





Daarna koos hij voor buitenlandse avonturen bij Újpest, Al-Ahli, MTK Budapest, Legia Warschau, Olympiacos, Al-Raed, Châteauroux en Sheffield United. Daarna werd hij hoofd scouting bij Beerschot, om vervolgens naar Györi ETO FC te trekken.