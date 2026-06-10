📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

Max Dean zou opnieuw op de radar van MK Dons zijn verschenen. De Engelse club hoopt de spits van KAA Gent terug naar Stadium MK te halen, waar hij eerder al indruk maakte met zijn doelpunten en werklust.

Oude bekende voor MK Dons

Volgens AllAboutLeagueOne heeft MK Dons belangstelling om Max Dean opnieuw aan te trekken. De 22-jarige Engelsman kent de club door en door. Tussen januari 2023 en de zomer van 2024 speelde hij voor de Dons en groeide hij uit tot een publiekslieveling. In twee seizoenen was hij goed voor 16 doelpunten in 38 wedstrijden.

Dean is een centrumspits uit Ormskirk, die zijn jeugdopleiding genoot bij Leeds United. Via een succesvolle periode bij MK Dons verdiende hij in de zomer van 2024 een transfer naar KAA Gent, waar hij een contract tekende tot medio 2028. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 2,5 miljoen euro.

Wisselvallig eerste Belgische avontuur

Bij KAA Gent liet Dean geregeld zijn kwaliteiten zien, al verliep zijn eerste periode in België met ups en downs. Tijdens het seizoen 2025/2026 kwam hij in de Jupiler Pro League tot zeven doelpunten en één assist.

De aanvaller staat bekend om zijn werkkracht en neus voor doelpunten. Ondanks zijn jonge leeftijd verzamelde hij ook al ervaring bij de Engelse U20-selectie en geldt hij nog steeds als een speler met veel groeipotentieel.

Wat is MK Dons voor een club?

MK Dons, voluit Milton Keynes Dons, werd opgericht in 2004 en speelt zijn thuiswedstrijden in Stadium MK. De club kende de voorbije jaren wisselende resultaten, maar beleefde een sterk seizoen 2025/2026.





Onder leiding van trainer Paul Warne eindigde MK Dons als tweede in League Two, goed voor promotie naar League One. De club wil zich opnieuw vestigen op het derde Engelse niveau en zoekt daarvoor versterking met spelers die het DNA van de club kennen.

Keert Dean terug naar Engeland?

Een terugkeer van Dean zou voor MK Dons een opvallende zet zijn. De spits bewees eerder al dat hij bij de club kan renderen en kent de competitie uitstekend.

Voor KAA Gent is het voorlopig afwachten of er een concreet bod volgt. Met een contract tot 2028 hebben de Buffalo's een sterke onderhandelingspositie, terwijl Dean op zijn 22e nog altijd over een aanzienlijke restwaarde beschikt.

De interesse van MK Dons toont in elk geval aan dat de aanvaller in Engeland nog steeds een uitstekende reputatie geniet en dat een terugkeer naar zijn voormalige club deze zomer niet uitgesloten is.