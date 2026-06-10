‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 512

Wouter Vrancken neemt voorlopig geen overhaaste beslissing over zijn toekomst. De voormalige trainer van STVV kon de voorbije weken rekenen op buitenlandse belangstelling, maar wees zowel Ludogorets als een Saoedische piste af.

Buitenlandse interesse voor Vrancken

Sinds zijn vertrek bij STVV zit Wouter Vrancken zonder club. De 47-jarige coach hoeft zich echter niet te vervelen, want verschillende ploegen hebben de voorbije weken hun interesse kenbaar gemaakt.

Volgens buitenlandse bronnen duwt vooral het Bulgaarse Ludogorets stevig door. De landskampioen is financieel erg slagkrachtig en speelt geregeld Europees voetbal. Toch ziet Vrancken een overstap naar Bulgarije niet als de juiste stap in zijn carrière.

Ook vanuit Saudi-Arabië kwam belangstelling. Die piste zou voorlopig minder concreet zijn geweest, maar ook daar besloot de Limburger niet op in te gaan, meldt Het Laatste Nieuws.

Succesvolle carrière in België

Vrancken bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op in het Belgische voetbal. Als speler kwam hij onder meer uit voor KV Mechelen, KAA Gent en KRC Genk, waarna hij de overstap maakte naar het trainersvak.

Zijn grote doorbraak volgde bij KV Mechelen, waar hij de club naar de promotie en bekerwinst leidde. Daarna trok hij naar KRC Genk en later STVV. Bij de Truienaars slaagde hij erin om de ploeg in de Jupiler Pro League te houden. Na zijn vertrek bij STVV lijkt hij nu bewust te wachten op een project dat volledig aansluit bij zijn ambities.

Feyenoord voorlopig niet concreet

De voorbije dagen werd Vrancken ook genoemd bij Feyenoord. Die link is niet toevallig, aangezien Dévy Rigaux er tegenwoordig technisch directeur is. Van concrete gesprekken is voorlopig echter geen sprake, zo meldt de krant. Volgens de beschikbare informatie werd er nog geen officieel contact gelegd tussen beide partijen. Vrancken houdt ondertussen de markt goed in de gaten en wil geen overhaaste beslissing nemen.

Assistent neemt over bij STVV

Bij STVV wordt ondertussen al vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen. De club koos ervoor om de opvolging intern op te lossen, waarbij Vranckens assistent De Meyer doorschuift naar de functie van hoofdtrainer. Daardoor kan de Limburgse club verder bouwen op de ingeslagen weg, terwijl Vrancken rustig zijn opties blijft afwegen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

18:10
1
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
1
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
6
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
2
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

19:00
1
WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

18:45
Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

17:30
34
📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

18:30
6
Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

17:50
"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

17:10
1
KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

16:52
1
Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

16:12
Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

15:47
'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

15:20
3
Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

14:56
3
'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

14:12
'Union doet bod op target van KRC Genk'

'Union doet bod op target van KRC Genk'

13:29
Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

12:50
Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

12:20
1
Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

12:00
1
De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

11:40
1
Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

11:20
Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"

Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"

10:40
2
Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

10:09
KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

09:50
22
Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

09:20
4
FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

08:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek" Viva Charleroi Viva Charleroi over "Je ne m'y attendais pas forcément" : un Diable Rouge raconte comment il a appris sa convocation Demogorgon Demogorgon over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie FCB vo altijd FCB vo altijd over “Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet Arthur Shelby Arthur Shelby over Benito Raman spreekt over zijn voetbaltoekomst en heeft nog grote droom Erwin Wille Erwin Wille over 📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League YoniVL YoniVL over Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee Union 60 Union 60 over Fumigènes en finale de Coupe : une partie des sanctions tombe...pour les supporters de l'Union Ellepac Ellepac over Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart filip.dhose filip.dhose over Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved