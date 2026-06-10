‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

Wouter Vrancken neemt voorlopig geen overhaaste beslissing over zijn toekomst. De voormalige trainer van STVV kon de voorbije weken rekenen op buitenlandse belangstelling, maar wees zowel Ludogorets als een Saoedische piste af.

Buitenlandse interesse voor Vrancken

Sinds zijn vertrek bij STVV zit Wouter Vrancken zonder club. De 47-jarige coach hoeft zich echter niet te vervelen, want verschillende ploegen hebben de voorbije weken hun interesse kenbaar gemaakt.

Volgens buitenlandse bronnen duwt vooral het Bulgaarse Ludogorets stevig door. De landskampioen is financieel erg slagkrachtig en speelt geregeld Europees voetbal. Toch ziet Vrancken een overstap naar Bulgarije niet als de juiste stap in zijn carrière.

Ook vanuit Saudi-Arabië kwam belangstelling. Die piste zou voorlopig minder concreet zijn geweest, maar ook daar besloot de Limburger niet op in te gaan, meldt Het Laatste Nieuws.

Succesvolle carrière in België

Vrancken bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op in het Belgische voetbal. Als speler kwam hij onder meer uit voor KV Mechelen, KAA Gent en KRC Genk, waarna hij de overstap maakte naar het trainersvak.

Zijn grote doorbraak volgde bij KV Mechelen, waar hij de club naar de promotie en bekerwinst leidde. Daarna trok hij naar KRC Genk en later STVV. Bij de Truienaars slaagde hij erin om de ploeg in de Jupiler Pro League te houden. Na zijn vertrek bij STVV lijkt hij nu bewust te wachten op een project dat volledig aansluit bij zijn ambities.





Feyenoord voorlopig niet concreet

De voorbije dagen werd Vrancken ook genoemd bij Feyenoord. Die link is niet toevallig, aangezien Dévy Rigaux er tegenwoordig technisch directeur is. Van concrete gesprekken is voorlopig echter geen sprake, zo meldt de krant. Volgens de beschikbare informatie werd er nog geen officieel contact gelegd tussen beide partijen. Vrancken houdt ondertussen de markt goed in de gaten en wil geen overhaaste beslissing nemen.

Assistent neemt over bij STVV

Bij STVV wordt ondertussen al vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen. De club koos ervoor om de opvolging intern op te lossen, waarbij Vranckens assistent De Meyer doorschuift naar de functie van hoofdtrainer. Daardoor kan de Limburgse club verder bouwen op de ingeslagen weg, terwijl Vrancken rustig zijn opties blijft afwegen.