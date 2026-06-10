Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee
Foto: © photonews
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De Rode Duivels hebben op hun trainingskamp in Seattle een opvallend extra gezicht mogen verwelkomen. Tijdens de tweede trainingsdag verscheen er namelijk een vierde doelman op het veld, maar niet eentje uit de Belgische selectie.

De eer viel te beurt aan de 21-jarige Canadees Max Anchor, een doelman van de lokale club Seattle Sounders FC. De Belgische nationale ploeg werkt tijdens het WK gebruik van de infrastructuur van Seattle Sounders. In het kader van die samenwerking stelt de Amerikaanse club niet alleen haar trainingsfaciliteiten ter beschikking, maar helpt ze ook met een extra keeper voor de trainingen.

Vandevoordt mocht niet afreizen van Leipzig

Voor bondscoach Rudi Garcia is dat geen overbodige luxe. De Fransman werkt het liefst met vier doelmannen op training. Zeker tijdens partijvormen en afwerkoefeningen is een extra keeper handig, zodat niemand aan de kant hoeft te blijven staan wanneer er wedstrijdsituaties worden nagebootst.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Maarten Vandevoordt als vierde doelman zou aansluiten bij de Belgische WK-selectie. Zijn club RB Leipzig besliste echter op het laatste moment om hem niet vrij te geven. De Bundesliga-club ziet een belangrijke rol weggelegd voor de jonge Belg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en wilde daarom geen risico nemen.

Daardoor moest de Belgische staf op zoek naar een alternatief, en dat werd dus gevonden bij de thuisclub in Seattle.

Voor Anchor betekent het een unieke ervaring. De jonge doelman krijgt plots de kans om dagelijks te trainen met enkele van de grootste namen uit het internationale voetbal. Zo stond hij deze week oog in oog met spelers als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Jérémy Doku.

Nog maar één profmatch achter zijn naam

Het contrast met zijn eigen carrièrepad kan nauwelijks groter zijn. Anchor staat nog helemaal aan het begin van zijn professionele loopbaan en verzamelde voorlopig amper ervaring op het hoogste niveau. De Canadese doelman speelde tot dusver slechts één officiële wedstrijd in de MLS, toen hij onder contract stond bij Vancouver Whitecaps FC.

Dat maakt zijn aanwezigheid op het trainingsveld van de Rode Duivels des te opmerkelijker. Waar hij normaal vooral ervaring opdoet in de schaduw van meer ervaren doelmannen, krijgt hij nu plots een spoedcursus topvoetbal voorgeschoteld.

De komende weken zullen mogelijk nog andere keepers van Seattle Sounders meehelpen tijdens de trainingen van België, maar Anchor mag zich alvast de eerste noemen die van die bijzondere kans mocht profiteren.

Er staat ook een oefenpot gepland tussen de invallers van de Duivels en Seattle Sounders.

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