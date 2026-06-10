Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

Tussen de 1248 spelers die geselecteerd zijn voor het WK zitten sowieso enkele mooie verhalen. Denk bijvoorbeeld aan dat van Wilguens Paugain: de flankverdediger van Zulte Waregem heeft flink moeten afzien om zich naar het hoogste niveau te knokken.

Verschillende namen in de Haïtiaanse selectie klinken bekend in de oren voor volgers van de Pro League. Denk maar aan Hannes Delcroix, die werd opgeleid bij Anderlecht en daar ook doorbrak, Jean-Kévin Duverne van KAA Gent, of Frantzdy Pierrot en Duckens Nazon, die in het verleden respectievelijk voor Moeskroen en STVV speelden.

In de selectie van Sébastien Migné zit ook Wilguens Paugain, de 24-jarige flankverdediger van Zulte Waregem. Hij is vastberaden om zijn land eer aan te doen. "Dit is de kans voor de wereld om te stoppen met Haïti te onderschatten. Als men over het land spreekt, gaat het over natuurrampen, politieke instabiliteit en bendes, zelden over positieve zaken. Ik hoop dat het WK opnieuw respect zal opleveren voor onze ploeg en ons land", zegt hij in aanloop naar het toernooi volgens The Guardian.

Wilguens Paugain tussen Haïti en de Elzas

Naast de kans om Haïti te laten schitteren op het internationale toneel, biedt het WK Paugain ook de mogelijkheid om zichzelf te tonen na een bijzonder hobbelige start van zijn carrière. Van bij het begin kreeg hij niets cadeau. Hij groeide op in extreme armoede in Thomazeau.

De eerste grote wending in zijn leven kwam er toen hij vijf jaar oud was. Een Frans gezin adopteerde hem en haalde hem naar Lotharingen. Daar kwam zijn verhaal echt op gang. Op zijn twaalfde werd Paugain opgemerkt door AS Nancy, waar hij alle jeugdreeksen doorliep en zich uiteindelijk ook in de beloften kon tonen. Tegelijk werd hij ook opgeroepen voor de Franse U18.

Het WK na een moeilijke periode in de lappenmand

Net op het moment dat hij meerderjarig werd en voor zijn eerste profcontract speelde, sloeg het noodlot toe. In 2021 hield een zware blessure hem liefst acht maanden aan de kant. Nancy bood hem geen contract aan, waardoor hij moest herbeginnen bij Épinal in National 3, het vijfde niveau in Frankrijk.





Ver weg van het traject dat hem enkele maanden eerder nog werd voorspeld, moest Paugain zich heruitvinden als pizzabezorger om rond te komen. Toch bleef hij vasthouden aan zijn droom. Een jaar later tekende hij alsnog zijn eerste profcontract, nadat de Cypriotische club Akritas Chlorakas hem had opgemerkt.

Daarna volgde een omweg via Auda, in Estland, en St. Pölten, in de Oostenrijkse tweede klasse. Daar pikte Zulte Waregem hem in februari 2025 op. Eerst op huurbasis, voor Essevee hem vorige zomer definitief overnam.

Na een overtuigend seizoen op zijn rechterflank is Wilguens Paugain nu Haïtiaans international en zal hij wel degelijk deelnemen aan het WK. Dat is de logische volgende stap na zijn recente selecties. En als de groep op Amerikaanse bodem samen een pizza deelt, zal die heel anders smaken dan de pizza’s die Paugain vroeger in Lotharingen rondbracht.