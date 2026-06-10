“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet
Foto: © photonews

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Carl Huybrechts heeft duizenden wedstrijden van commentaar voorzien, maar wanneer hij vandaag naar voetbal kijkt, ergert hij zich steeds vaker aan wat hij hoort. Volgens de voormalige commentator gaan veel collega's voorbij aan de essentie van hun vak.

Bekende stem van televisie

Huybrechts behoort tot de bekendste sportjournalisten van Vlaanderen. Hij bouwde zijn reputatie op bij de openbare omroep als commentator en presentator van grote sportevenementen. Generaties voetbalfans leerden zijn stem kennen tijdens interlands, Europese topwedstrijden en grote tornooien.

Daarnaast was hij jarenlang een vertrouwd gezicht buiten de sportwereld. Zo presenteerde hij ook verschillende edities van de prestigieuze Night of the Proms, waardoor hij bij een breder publiek bekendheid verwierf. Hoewel hij intussen met pensioen is, volgt hij het voetbal nog steeds intensief.

Te veel woorden, te weinig analyse

Wanneer Huybrechts vandaag een wedstrijd bekijkt, luistert hij nog altijd met een professioneel oor. Dat levert niet altijd positieve conclusies op. Volgens hem beschrijven sommige commentatoren voortdurend wat de kijker zelf al ziet gebeuren. Dat gaat ten koste van de analyse en de meerwaarde die een commentator zou moeten bieden. “Hij trapt met z’n linker en de bal gaat over! Tja, dan hoor ik liever een snelle analyse”, klinkt het in Dag Allemaal.

Statistieken boven beleving

Huybrechts stoort zich ook aan de overvloed aan cijfers en weetjes die tijdens wedstrijden worden opgedist. Volgens hem zijn sommige commentatoren zo gefocust op hun voorbereiding dat ze vergeten naar de wedstrijd zelf te kijken. “Die gasten studeren alle mogelijke voetbalweetjes uit het hoofd en willen dat etaleren met onophoudelijk gedram.”

Vooral wanneer een doelpunt valt, gaat het volgens hem vaak mis. De spontane sfeer van het stadion verdwijnt dan naar de achtergrond.

Livebeleving verdwijnt

De voormalige commentator vindt dat de emotionele reacties van sommige collega's overdreven worden. Het gejuich overstemt volgens hem vaak de sfeer die supporters in het stadion creëren. “Je hoort niks meer van de live soundtrack van het publiek.”

Toch wil Huybrechts niet iedereen over dezelfde kam scheren. Hij benadrukt dat er nog altijd sterke commentatoren actief zijn en laat hen dat soms ook weten via een berichtje. Maar wanneer het hem te veel wordt, trekt hij nog steeds dezelfde conclusie. Dan stuurt hij zijn voormalige collega Frank Raes een bericht: “Het trekt weer op niet veel, hé Frank?”

Zijn oplossing is eenvoudig. “Zend een match uit op een kanaal mét commentaar, en op een ander zonder”, besluit hij. Een idee dat wellicht meer voetballiefhebbers aanspreekt dan Huybrechts zelf vermoedt.

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