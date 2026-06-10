KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits
Foto: © photonews
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KRC Genk staat voor een belangrijke zomer na een seizoen zonder Europees ticket. De Limburgers willen hun kern vernieuwen en hebben met Elias Filet een opvallende spits uit Zwitserland op de radar, maar de concurrentie is stevig.

KRC Genk komt uit een bijzonder moeilijk seizoen en scoorde geen Europees ticket. In de barragewedstrijd trokken de Limburgers pas na strafschoppen aan het kortste eind tegen KAA Gent. De grootste doelstelling van het seizoen werd niet gehaald en dus moet er worden ingegrepen.

De spelerskern zal er na de zomer mogelijk heel wat anders uitzien. Genk zal ongetwijfeld een aantal spelers laten vertrekken, onder hen ook doelmannen Tobias Lawal en Hendrik Van Crombrugge. Tegelijk staan er ook een aantal interessante profielen op de radar, bijvoorbeeld dat van Elias Filet.

Racing Genk heeft bod gedaan op Elias Filet

Filet is een 24-jarige Frans-Martinikaanse aanvaller die momenteel uitkomt voor FC Aarau in de Challenge League. Dat is het tweede hoogste niveau in Zwitserland. Volgens de Zwitserse tak van Sky Sport heeft Racing Genk al gesprekken gehad met de speler.

De Smurfen gaan zelfs al verder en hebben een bod ingediend bij FC Aarau. Om welk bedrag het gaat is voorlopig niet duidelijk. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 600.000 euro. De interesse vanuit Limburg is dus concreet, nu blijft het afwachten wat de Zwitsers doen met het bod.

Celtic en Lorient mengen zich in transferstrijd

Dat het geaccepteerd wordt is allesbehalve zeker aangezien er nog ploegen in de race zijn. Zo heeft ook Celtic zijn oog laten vallen op de spits. De club hield al een videomeeting met zijn entourage. De Schotten willen eerst een persoonlijk akkoord om nadien te onderhandelen met zijn club.

Tenslotte is er ook een derde ploeg die zich mengt in de transferstrijd: FC Lorient. De Ligue 1-club sprak net zoals Genk en Celtic met de speler en zou zich klaarmaken om met een concreet bod te komen. Het zal dus nog heet worden voor Genk, dat zich moet onderscheiden van de andere gegadigden. 

Van Kroatië en Luxemburg naar Genk-radar

Filet speelde afgelopen seizoen 40 wedstrijden over alle competities heen waarin hij indrukwekkende statsitieken kon voorleggen. Hij scoorde maar liefst 22 doelpunten en gaf 6 assists. Filet maakte een enorme groei door, dat kunnen we zien aan het contract met het seizoen 24/25. Toen speelde hij 14 wedstrijden voor Aarau waarin hij geen enkele keer beslissend kon zijn.

Voor de 24-jarige aanvaller in Zwitserland terechtkwam, speelde hij in Kroatië bij NK Istra. Daar scoorde hij zes keer in 36 wedstrijden waarna hij transfervrij vertrok. Voordien was hij ook in Luxemburg actief bij Niederkorn en in Frankrijk bij FC Sochaux.

Voor Genk zou Filet een interessante marktzet kunnen zijn. Hij is geen grote naam, maar wel een speler die de voorbije maanden duidelijk stappen heeft gezet en nog groeimarge heeft. Bovendien lijkt zijn prijskaartje voorlopig haalbaar, al kan de interesse van Celtic en Lorient dat dossier snel duurder en moeilijker maken, zeker nu de transferstrijd echt op gang komt.

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