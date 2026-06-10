OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

Sint-Truiden beleefde een droomseizoen. Het draaide uitstekend mee aan de top en legde uiteindelijk beslag op een knappe derde plaats. Succescoach Wouter Vrancken besloot om niet te blijven, waardoor de Kanaries op zoek moesten naar een nieuwe oefenmeester. Die hebben ze nu ook gevonden.

Wouter Vrancken werd in april 2025 aangesteld bij Sint-Truiden en hield de club toen op het hoogste niveau. Hij ging daarna stevig aan de slag en duwde zijn filosofie door. Het afgelopen seizoen zagen we duidelijk de hand van de Limburger in het spel van STVV.

STVV maakte zich geen zorgen

Met vaak aantrekkelijk voetbal kon STVV lang in het zog blijven van Union en Club Brugge. In de Champions' Play-offs stelde het de derde plaats veilig, waardoor de club volgend seizoen Europa in mag. Een staffe prestatie van Vrancken, die uitkijkt naar een nieuwe uitdaging en een groot gat achterlaat.

De top van STVV leek zich echter geen zorgen te maken. "We zullen de opvolger van Wouter dus op korte termijn aankondigen", vertelde CEO Takayuki Tateishi niet zo lang geleden op de clubwebsite. Hij heeft woord gehouden, want STVV stelt vandaag zijn nieuwe trainer voor.

Officieel: Frédéric De Meyer wordt onze nieuwe T1 👨‍✈️



Ook de andere stafleden (Sepp, Jan, Renaat, Yasu en Taku) blijven aan boord pic.twitter.com/D2bM3QWi9c — STVV (@stvv) June 10, 2026

Promotie voor Fréderic De Meyer

STVV zoekt het binnen de eigen rangen en promoveert Frédéric De Meyer van assistent naar T1. Dat lezen we op de website van de Kanaries. "De keuze voor Frédéric is voor ons heel logisch", legt Tateishi uit. "De voorbije twee seizoenen heeft hij bewezen wat hij als coach in huis heeft. Zijn voetbalvisie, werkethiek en omgang met spelers sluiten aan bij de waarden van onze club."





STVV wil voortbouwen aan het gestarte project op Stayen. "Frédéric kent de spelersgroep, de cultuur en de visie van de club als geen ander. Met deze aanstelling gaan we voort op de ingeslagen weg en willen we blijven groeien."

Interimtrainer

De Meyer arriveerde ooit bij STVV als assistent van Felice Mazzu en nam ook even over als interimtrainer. Nu mag hij zich dus bewijzen als T1. Er was overigens nog nieuws te rapen in Haspengouw. Zo verlengden ook assistent-trainer Sepp De Roover, keepertrainer Jan Van Steenberghe en physical coach Renaat Philippaerts hun contract.