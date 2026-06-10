Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"
Foto: © photonews
Word fan van België! 2639

Rudi Garcia leidt de Rode Duivels naar het WK, maar hij was niet de enige piste na het ontslag van Domenico Tedesco. Sérgio Conceição onthult nu dat hij België ook naar het toernooi had kunnen leiden.

Het WK 2026 gaat donderdag van start met de wedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Voor de Belgen begint het echte werk pas op 15 juni met een eerste groepswedstrijd tegen Egypte. De Rode Duivels zullen het doen met bondscoach Rudi Garcia aan het roer. De Fransman begon in januari aan zijn opdracht en kreeg op die manier voldoende tijd om zich voor te bereiden op het WK.

Hij werd bondscoach nadat Domenico Tedesco werd ontslagen bij de KBVB. De voormalige bondscoach van België kreeg amper steun van de supporters terwijl de teleurstellingen zich bleven opstapelen. Dat er een nieuwe trainer nodig was, werd snel duidelijk. Nu is het Rudi Garcia geworden, maar er had evengoed een andere trainer aan het roer kunnen staan.

KBVB keek verder na vertrek Tedesco

Zo was er duidelijk contact met Sérgio Conceição. De 51-jarige Portugees zit momenteel zonder job en heeft nog een band met ons land: als speler was hij enkele jaren lang actief bij Standard. In een interview met het Portugese TVI vertelde de coach dat hij met België naar het WK kon.

"Ik had de Belgische nationale ploeg kunnen coachen op het WK", onthulde hij. "De Portugese nationale ploeg? Ik ben een professional, ik ben klaar voor alles, maar nu is niet het moment om daarover te praten."

Voormalige Standard-speler was stevige piste

Conceição was niet zomaar een naam op de lijst. De Portugees bouwde vooral bij FC Porto een sterke reputatie op, waar hij jarenlang prijzen pakte en bekendstond om zijn intense aanpak. Nadien volgden passages bij AC Milan en Al-Ittihad. Zelf blikte hij ook nog terug op zijn periode bij Milan.

“Mijn periode bij Milan was positief. Intussen is bevestigd dat de trainerswissel niet zo positief was als velen dachten”, klonk het. Uiteindelijk koos de KBVB voor Garcia, maar de uitspraken van Conceição tonen aan dat België na Tedesco wel degelijk meerdere stevige pistes bekeek.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Sergio Conceiçao

Meer nieuws

Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

12:50
Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

12:20
Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

09:20
4
Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

12:00
Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

11:20
De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

11:40
Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

10:09
KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

09:50
8
FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

08:50
WK-LIVE 9/6: Rode Duivels hele groepsfase zonder Rode Duivel?

WK-LIVE 9/6: Rode Duivels hele groepsfase zonder Rode Duivel?

22:30
3
Real Madrid legt 150 miljoen euro op tafel en krijgt vernietigend antwoord van rivaal Atlético

Real Madrid legt 150 miljoen euro op tafel en krijgt vernietigend antwoord van rivaal Atlético

08:25
5
"Dat mag je gerust zeggen": Jérémy Doku geeft het toe

"Dat mag je gerust zeggen": Jérémy Doku geeft het toe

21:30
1
OFFICIEEL: José Mourinho keert terug naar Real Madrid voor serieus bedrag, dit zijn de details

OFFICIEEL: José Mourinho keert terug naar Real Madrid voor serieus bedrag, dit zijn de details

07:20
Ruben Van Gucht komt met opvallend bericht over job vlak voor WK De derde helft

Ruben Van Gucht komt met opvallend bericht over job vlak voor WK

21:00
4
'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers'

'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers'

07:00
22
Hallo bondscoach? Red Flames scoren zeven keer, maar lopen zoveelste teleurstelling op

Hallo bondscoach? Red Flames scoren zeven keer, maar lopen zoveelste teleurstelling op

23:00
7
OFFICIEEL: Dender kondigt het vertrek aan van... 13 spelers

OFFICIEEL: Dender kondigt het vertrek aan van... 13 spelers

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06: Lammens - Keita - Jashari - Kiaba Brughmans - Van Crombrugge - Lawal

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/06: Lammens - Keita - Jashari - Kiaba Brughmans - Van Crombrugge - Lawal

20:30
Standard verliest een van zijn grootste talenten

Standard verliest een van zijn grootste talenten

20:30
7
Na incidenten tussen Standard en Charleroi: datum vastgelegd

Na incidenten tussen Standard en Charleroi: datum vastgelegd

20:00
12
'RSC Anderlecht heeft WK-speler opnieuw op het oog'

'RSC Anderlecht heeft WK-speler opnieuw op het oog'

19:30
DONE DEAL: KRC Genk zet meteen in op de toekomst en kiest voor deze doelman

DONE DEAL: KRC Genk zet meteen in op de toekomst en kiest voor deze doelman

19:00
'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen'

'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen'

18:30
15
Uitstekend nieuws voor Senne Lammens bij Manchester United

Uitstekend nieuws voor Senne Lammens bij Manchester United

17:00
WK-LIVE 10/6: Mexico en FIFA vrezen voor openingswedstrijd, eerste training Rode Duivels niet zonder zorgen

WK-LIVE 10/6: Mexico en FIFA vrezen voor openingswedstrijd, eerste training Rode Duivels niet zonder zorgen

00:00
Na gevlucht te zijn voor de oorlog in Iran: oplossing voor ex-coach Standard?

Na gevlucht te zijn voor de oorlog in Iran: oplossing voor ex-coach Standard?

18:00
Drie toptalenten van RSC Anderlecht snel weg? Coach vreest voor de zaak

Drie toptalenten van RSC Anderlecht snel weg? Coach vreest voor de zaak

15:30
Waarom KRC Genk de goede keuze maakt door op één paard te wedden Analyse

Waarom KRC Genk de goede keuze maakt door op één paard te wedden

17:30
CPL-club slaat hard toe met speler Mechelen én jeugdproduct Bayern München

CPL-club slaat hard toe met speler Mechelen én jeugdproduct Bayern München

16:30
Divock Origi heeft zijn leven na het voetbal al uitgestippeld: "Ik kan niet wachten om eraan te beginnen"

Divock Origi heeft zijn leven na het voetbal al uitgestippeld: "Ik kan niet wachten om eraan te beginnen"

09/06
2
Sam Baro prikt naar Club Brugge, maar krijgt meteen stevige repliek van Bob Madou

Sam Baro prikt naar Club Brugge, maar krijgt meteen stevige repliek van Bob Madou

16:00
27
Troost voor het mislopen van het WK? 'Rode Duivel maakt heel mooie transfer'

Troost voor het mislopen van het WK? 'Rode Duivel maakt heel mooie transfer'

15:00
7
KV Kortrijk wapent zich en haalt gewezen pion van Oostende en STVV in huis

KV Kortrijk wapent zich en haalt gewezen pion van Oostende en STVV in huis

14:30
2
Benito Raman spreekt over zijn voetbaltoekomst en heeft nog grote droom

Benito Raman spreekt over zijn voetbaltoekomst en heeft nog grote droom

14:00
2
Einde JPL? Bob Madou komt met voorstel, Peter Croonen en Sam Baro reageren

Einde JPL? Bob Madou komt met voorstel, Peter Croonen en Sam Baro reageren

13:30
50
DONE DEAL: Anderlecht ziet gewezen goudhaantje plots 11,5 miljoen euro opleveren

DONE DEAL: Anderlecht ziet gewezen goudhaantje plots 11,5 miljoen euro opleveren

09/06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Yattara Yattara over Sam Baro prikt naar Club Brugge, maar krijgt meteen stevige repliek van Bob Madou .. .. over Dit hallucinante bedrag strijkt elke Rode Duivel op als we wereldkampioen worden Swakken Swakken over Ruben Van Gucht komt met opvallend bericht over job vlak voor WK .. .. over Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Dat mag je gerust zeggen": Jérémy Doku geeft het toe JBond JBond over 'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers' JaKu JaKu over DONE DEAL: Anderlecht ziet gewezen goudhaantje plots 11,5 miljoen euro opleveren Ajoinenfan! Ajoinenfan! over KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits CCpl CCpl over Einde JPL? Bob Madou komt met voorstel, Peter Croonen en Sam Baro reageren JaKu JaKu over 'Club Brugge weigert bod van 45 miljoen euro en wil tot 70 miljoen vangen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved