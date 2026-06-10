Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"

Rudi Garcia leidt de Rode Duivels naar het WK, maar hij was niet de enige piste na het ontslag van Domenico Tedesco. Sérgio Conceição onthult nu dat hij België ook naar het toernooi had kunnen leiden.

Het WK 2026 gaat donderdag van start met de wedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Voor de Belgen begint het echte werk pas op 15 juni met een eerste groepswedstrijd tegen Egypte. De Rode Duivels zullen het doen met bondscoach Rudi Garcia aan het roer. De Fransman begon in januari aan zijn opdracht en kreeg op die manier voldoende tijd om zich voor te bereiden op het WK.

Hij werd bondscoach nadat Domenico Tedesco werd ontslagen bij de KBVB. De voormalige bondscoach van België kreeg amper steun van de supporters terwijl de teleurstellingen zich bleven opstapelen. Dat er een nieuwe trainer nodig was, werd snel duidelijk. Nu is het Rudi Garcia geworden, maar er had evengoed een andere trainer aan het roer kunnen staan.

KBVB keek verder na vertrek Tedesco

Zo was er duidelijk contact met Sérgio Conceição. De 51-jarige Portugees zit momenteel zonder job en heeft nog een band met ons land: als speler was hij enkele jaren lang actief bij Standard. In een interview met het Portugese TVI vertelde de coach dat hij met België naar het WK kon.

"Ik had de Belgische nationale ploeg kunnen coachen op het WK", onthulde hij. "De Portugese nationale ploeg? Ik ben een professional, ik ben klaar voor alles, maar nu is niet het moment om daarover te praten."

Voormalige Standard-speler was stevige piste

Conceição was niet zomaar een naam op de lijst. De Portugees bouwde vooral bij FC Porto een sterke reputatie op, waar hij jarenlang prijzen pakte en bekendstond om zijn intense aanpak. Nadien volgden passages bij AC Milan en Al-Ittihad. Zelf blikte hij ook nog terug op zijn periode bij Milan.





“Mijn periode bij Milan was positief. Intussen is bevestigd dat de trainerswissel niet zo positief was als velen dachten”, klonk het. Uiteindelijk koos de KBVB voor Garcia, maar de uitspraken van Conceição tonen aan dat België na Tedesco wel degelijk meerdere stevige pistes bekeek.