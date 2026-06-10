WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten
Toch wel wat ongerustheid in het kamp van de Rode Duivels gisteren. Jeremy Doku moest immers de training verlaten. Woensdag bleek echter dat er weinig aan de hand was. (Lees meer)
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"
De Rode Duivels trainen momenteel in Seattle bij ongeveer 16 graden. Het verschil met maandag gaat groot zijn, want de volgende dagen stijgt de temperatuur stevig. Met maandag ineens 32 graden op de middag. Voor de Rode Duivels een nadeel en voor Egypte een voordeel? (Lees meer)
Ngoy je belangrijkste concurrent?
"Ik voel mij klaar om te spelen. Elke speler zal hetzelfde zeggen. Dat is een job voor de bondscoach."
Hoe groot was de opluchting dat je er nu wel eerste keer bij bent op groot toernooi?
"Geen opluchting, maar trots. Starten? Ik denk dat iedereen geloofd dat hij kan starten, maar de coach beslist. Ik denk dat ik mijn best moet doen."
Je hebt hier wel wat kritiek gekregen?
"Ik heb er niet zoveel naar gekeken. Ik heb het altijd geloofd dat ik hier thuis ben."
Welke evolutie heb jij dit jaar gemaakt bij AC Milan?
"Veel ervaring opgedaan. Het is anders om voor zo'n grote club spelen. Spijtig dat we onze objectieven niet gehaald hebben, maar ik ben wel veel gegroeid."
Het gaat maandag warm worden?
"De zon is nooit slecht. Maakt me eigenlijk niet uit. 30 graden... het is heel warm. Dat zijn de omstandigheden. Die moeten we accepteren."
Allegri wil je meenemen naar Napoli?
"Voor mij is het WK nu het belangrijkste. Ik ben hier 100 procent op geconcentreerd. Alles wat club is, is nu niet belangrijk."
Was er paniek toen Doku gisteren de training moest stoppen?
"Jeremy is een belangrijke speler. Als hij moet stoppen, stellen we ons wel vragen, maar het is misschien om hem wat rust te gunnen. Het is waarschijnlijk niets ergs. Het is belangrijk dat we hem 100 procent bij ons hebben."
Wie is de grootste ambiance-brenger in de groep?
"Diego Moreira denk ik. Hij is echt een levensgenieter. Dat zie je ook op het veld en zeker ernaast. Hij kan je laten lachen als het wat moeilijker gaat. Hij gaat heel belangrijk worden op en naast het veld."
Je hebt de reputatie om wat gek te zijn... Is dat al veranderd?
"Beetje bij beetje leer ik mijn emoties in de hand te houden. Welke acties ik moet doen op welk stuk van het veld, dat leer je wel bij AC Milan. Dat laat je toe om meer matuur te worden. Zo kan je ook groeien als speler en als man."
Het is je eerste WK? Hoe beleef je dat?
"Het is een fierheid dat ik erbij was. Het is ook een beloning voor al mijn en mijn ouders hun opofferingen. Nu begint het werk om maximaal performant te zijn."
Saelemaekers: "Ja, ik kan rechtsback spelen"
Waar speel jij idealiter?
"Dat moet je aan de coach vragen. Ik speel waar de coach me zet. Ik ben polyvalent, dat is een van mijn sterktes. De coach zet me waar ik maximaal rendeer. En ja, ik kan ook rechtsback spelen. Ik heb dat al verschillende keren gedaan tijdens mijn carrière."
Het gaat heel warm worden maandag op de matchdag?
"Daar heb ik niet zoveel schrik van, want ik speel in een land waar ik daaraan gewend ben. Je kan je daar niet echt op voorbereiden. Maandag is het aan ons en het weer heeft daar niks mee te zien. Wij moeten er klaar voor zijn."
Saelemaekers: "Ik ben al veel wakker geworden"
Je speelt al een tijdje voor een mythische club als AC Milan, wat doet dat?
"Een grote verantwoordelijkheid, elke match is belangrijk. Je moet je elke dag bewijzen dat je waardig bent om voor zo'n club te spelen. Dat brengt veel maturiteit mee. Ik ben heel fier om voor zo'n club te spelen."
Het was niet makkelijk om te slapen. We hebben alle accomodaties om er zo snel mogelijk aan gewend te worden. Die eerste nachten waren niet zo makkelijk. Beetje bij beetje zal het wennen.
Daar is Alexis Saelemaekers...
WK-LIVE 10/6: Om 18u30 geeft Alexis Saelemaekers uitleg
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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