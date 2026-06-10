Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

De Rode Duivels trainen momenteel in Seattle bij ongeveer 16 graden. Het verschil met maandag gaat groot zijn, want de volgende dagen stijgt de temperatuur stevig. Met maandag ineens 32 graden op de middag. Voor de Rode Duivels een nadeel en voor Egypte een voordeel?

Het was koud de voorbije dagen in Seattle en vooral op het trainingscentrum van de Rode Duivels. Dat had veel te maken met de wind die hard waaide en de gevoelstemperatuur nog een pak deed dalen. De volgende dagen stijgt het kwik echter geleidelijk en maandag wordt meteen de warmste dag in maanden.

De Egyptenaren zijn meestal wel gewend aan zulke temperaturen, maar voor de Duivels zal het wel een aanpassing worden na de koudere trainingsdagen. "Ikzelf heb er niet zoveel schrik voor", gaf Alexis Saelemaekers al mee. "Ik speel in een land (Italië) waar dat wel meer voorkomt. (lacht) Maar je kan je daar niet echt op voorbereiden en het mag ook geen excuus zijn."

Het wordt maandag 32 graden in Seattle

In de spelersgroep maakt eigenlijk niemand er zich zorgen om, maar het zal wel een factor worden om rekening mee te houden. "Maandag is het aan ons en daar heeft het weer niks mee te maken. Wij moeten gewoon ons werk doen."

Ook Koni De Winter haalde zijn schouders op. "De zon is nooit slecht. Het maakt me eigenlijk niet uit. 30 graden... het is heel warm. Dat zijn de omstandigheden. Die moeten we accepteren."

Jetlag maakt het ook nog lastig

Sowieso is er in elke helft een drankpauze voorzien. En de Duivels moeten eigenlijk niet klagen, want in andere delen van de VS wordt het de komende dagen nog een pak warmer. De staf van de Duivels doet er intussen alles aan om iedereen onder de beste omstandigheden te laten trainen.





De jetlag heeft immers ook nog zijn sporen achtergelaten. "We zijn hier nog een paar dagen, maar het is niet makkelijk om te slapen", knikte Saelemaekers. "Ik word nog een paar keer wakker per nacht, maar het zal wel in orde komen."