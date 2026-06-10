Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten
Foto: © photonews
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Toch wel wat ongerustheid in het kamp van de Rode Duivels gisteren. Jeremy Doku moest immers de training verlaten. Woensdag bleek echter dat er weinig aan de hand was.

Als er nu met één iemand zeker niets mag gebeuren is het wel Jeremy Doku. De winger van Manchester City is het belangrijkste aanvallende wapen van de Rode Duivels op dit WK. Van hem wordt verwacht dat hij één van de sterren wordt.

Als hij dan de training vroegtijdig verlaat, wordt dat ineens wereldnieuws, ook in de Verenigde Staten. En ook in de spelersgroep. "Tja, als een belangrijke speler zoals Doku uitvalt, stellen we ons natuurlijk ook vragen", aldus Alexis Saelemaekers. "Maar het was denk ik meer uit voorzorg."

Doku kon woensdag meetrainen

En inderdaad, een grote 'oef' bij iedereen in het oefencomplex van de Seattle Sounders, want Doku trainde woensdag gewoon mee met de groep.

Doku speelde de twee oefenmatchen voor afreis voluit mee en kreeg wat rust. Ze willen hem natuurlijk ook niet overbelasten vooraleer hij moet schitteren.


Er is immers geen enkele twijfel dat hij maandag start tegen Egypte. De vraag is nog of het Timothy Castagne of Maxim De Cuyper wordt achter hem op de linkse flank. Maar momenteel ziet het er sterk naar uit dat het Castagne zal worden.

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