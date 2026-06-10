Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"
Word fan van België! 2639

Meer dan dertig jaar na het WK van 1994 blijft de frustratie groot bij Philippe Albert. De voormalige Rode Duivel blikte in een gesprek met La Capitale terug op een toernooi waarin België volgens hem veel verder had kunnen geraken.

Perfecte start voor de Rode Duivels

België begon uitstekend aan het WK in de Verenigde Staten. Met overwinningen tegen Nederland en Marokko stonden de Rode Duivels na twee wedstrijden op een perfecte zes op zes. Een gelijkspel tegen Saudi-Arabië zou volstaan om groepswinnaar te worden en een zware tegenstander in de achtste finales te vermijden.

Volgens Albert leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Ondanks enkele afwezige basisspelers, die bondscoach Paul Van Himst rust gaf vanwege hun gele kaartenlast, creëerde België heel wat kansen en controleerde het de wedstrijd.

Wereldgoal van Al Oweiran

Toch liep het helemaal anders. De Saudische aanvaller Saeed Al Oweiran begon aan een indrukwekkende solo en werkte die af met een van de meest iconische doelpunten uit de WK-geschiedenis.

Albert heeft daar jaren later nog altijd bewondering voor. "Dat doelpunt heeft hij niet gestolen", vertelde hij aan de Waalse krant. "Het behoort tot de grote geschiedenis van het WK, net zoals dat van Maradona tegen Engeland."

Toch blijft de voormalige verdediger ervan overtuigd dat België die wedstrijd normaal altijd zou winnen. "We kunnen die match duizend keer herspelen en we winnen ze duizend keer."

Dure nederlaag met grote gevolgen

De nederlaag tegen Saudi-Arabië had zware gevolgen voor de verdere toernooiverloop van de Belgen. In plaats van een duel met Ierland in Orlando wachtte een confrontatie met titelverdediger Duitsland in Chicago, bovendien met slechts twee dagen rust.

Volgens Albert veranderde die onverwachte wending het hele lot van de Belgische ploeg. De Rode Duivels speelden volgens hem een sterke wedstrijd tegen de Duitsers, maar kregen niet de arbitrale beslissingen mee.

Woede om scheidsrechter Röthlisberger

Vooral scheidsrechter Kurt Röthlisberger blijft een pijnpunt voor Albert. De Zwitser gaf volgens de Belgen geen strafschop na een fout op Josip Weber en liet ook andere overtredingen onbestraft. Albert windt er nog altijd geen doekjes om. "Verliezen van een sterkere tegenstander stoort me niet, maar wij zijn die dag bestolen door één man."

De voormalige Rode Duivel vindt dat het niet-gefloten strafschopmoment de wedstrijd volledig had kunnen doen kantelen. "Die penalty veranderde alles", klinkt het. De frustratie is na al die jaren nog niet verdwenen en voor Albert blijft het duel tegen Duitsland een van de grootste gemiste kansen uit de Belgische voetbalgeschiedenis.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Philippe Albert

Meer nieuws

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
2
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
1
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

18:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

19:00
1
📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

18:30
4
OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

18:10
1
Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

17:50
Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

17:30
33
"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

17:10
1
KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

KV Kortrijk neemt afscheid van een clubicoon

16:52
1
Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

16:12
Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

Standard en vier andere Belgische clubs azen op 19-jarige verdediger

15:47
Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"

Topcoach onthult: "Ik had België kunnen coachen op het WK"

10:40
2
'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

'Beerschot haalt aanwinst op bij KRC Genk'

15:20
3
Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

Stevig staartje: Disciplinair Comité geeft vicevoorzitter van JPL-club lóódzware schorsing

14:56
3
Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

Schrikmoment op training van Rode Duivels in Seattle

09:20
4
'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

'Ex-sterkhouder van Cercle Brugge kan voor 35 miljoen naar Premier League'

14:12
Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

12:20
1
'Union doet bod op target van KRC Genk'

'Union doet bod op target van KRC Genk'

13:29
Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

Voormalige pion van Beerschot vindt onderdak bij buitenlandse topclub

12:50
Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

Van pizzabezorger naar het WK: het waanzinnige parcours van deze JPL-speler

12:00
1
Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

Goed nieuws voor Anderlecht: vierde speler wordt opgeroepen als versterking op het WK

11:20
De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

De kans van zijn leven voor Matthieu Epolo: Standard wrijft zich in de handen

11:40
1
Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

Rangers legt miljoenenbod neer, maar Westerlo houdt been stijf

10:09
KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

KRC Genk brengt bod uit op verrassende spits

09:50
22
FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

FIFA houdt de adem in: openingswedstrijd WK wordt afgetrapt onder hoogspanning

08:50
WK-LIVE 9/6: Rode Duivels hele groepsfase zonder Rode Duivel?

WK-LIVE 9/6: Rode Duivels hele groepsfase zonder Rode Duivel?

22:30
3
Real Madrid legt 150 miljoen euro op tafel en krijgt vernietigend antwoord van rivaal Atlético

Real Madrid legt 150 miljoen euro op tafel en krijgt vernietigend antwoord van rivaal Atlético

08:25
6
"Dat mag je gerust zeggen": Jérémy Doku geeft het toe

"Dat mag je gerust zeggen": Jérémy Doku geeft het toe

09/06
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart filip.dhose filip.dhose over Olympic Charleroi geeft voetbalbond twee dagen om degradatie ongedaan te maken Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Portugal - Nigeria: 0-0 YoniVL YoniVL over Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’ Albert Dupont Albert Dupont over "Je ne m'y attendais pas forcément" : un Diable Rouge raconte comment il a appris sa convocation Albert Dupont Albert Dupont over Fumigènes en finale de Coupe : une partie des sanctions tombe...pour les supporters de l'Union My-T Vekkie My-T Vekkie over "Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs Albert Dupont Albert Dupont over "On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved