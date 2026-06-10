Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Meer dan dertig jaar na het WK van 1994 blijft de frustratie groot bij Philippe Albert. De voormalige Rode Duivel blikte in een gesprek met La Capitale terug op een toernooi waarin België volgens hem veel verder had kunnen geraken.

Perfecte start voor de Rode Duivels

België begon uitstekend aan het WK in de Verenigde Staten. Met overwinningen tegen Nederland en Marokko stonden de Rode Duivels na twee wedstrijden op een perfecte zes op zes. Een gelijkspel tegen Saudi-Arabië zou volstaan om groepswinnaar te worden en een zware tegenstander in de achtste finales te vermijden.

Volgens Albert leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. Ondanks enkele afwezige basisspelers, die bondscoach Paul Van Himst rust gaf vanwege hun gele kaartenlast, creëerde België heel wat kansen en controleerde het de wedstrijd.

Wereldgoal van Al Oweiran

Toch liep het helemaal anders. De Saudische aanvaller Saeed Al Oweiran begon aan een indrukwekkende solo en werkte die af met een van de meest iconische doelpunten uit de WK-geschiedenis.

Albert heeft daar jaren later nog altijd bewondering voor. "Dat doelpunt heeft hij niet gestolen", vertelde hij aan de Waalse krant. "Het behoort tot de grote geschiedenis van het WK, net zoals dat van Maradona tegen Engeland."

Toch blijft de voormalige verdediger ervan overtuigd dat België die wedstrijd normaal altijd zou winnen. "We kunnen die match duizend keer herspelen en we winnen ze duizend keer."





Dure nederlaag met grote gevolgen

De nederlaag tegen Saudi-Arabië had zware gevolgen voor de verdere toernooiverloop van de Belgen. In plaats van een duel met Ierland in Orlando wachtte een confrontatie met titelverdediger Duitsland in Chicago, bovendien met slechts twee dagen rust.

Volgens Albert veranderde die onverwachte wending het hele lot van de Belgische ploeg. De Rode Duivels speelden volgens hem een sterke wedstrijd tegen de Duitsers, maar kregen niet de arbitrale beslissingen mee.

Woede om scheidsrechter Röthlisberger

Vooral scheidsrechter Kurt Röthlisberger blijft een pijnpunt voor Albert. De Zwitser gaf volgens de Belgen geen strafschop na een fout op Josip Weber en liet ook andere overtredingen onbestraft. Albert windt er nog altijd geen doekjes om. "Verliezen van een sterkere tegenstander stoort me niet, maar wij zijn die dag bestolen door één man."

De voormalige Rode Duivel vindt dat het niet-gefloten strafschopmoment de wedstrijd volledig had kunnen doen kantelen. "Die penalty veranderde alles", klinkt het. De frustratie is na al die jaren nog niet verdwenen en voor Albert blijft het duel tegen Duitsland een van de grootste gemiste kansen uit de Belgische voetbalgeschiedenis.