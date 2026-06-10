Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart
Foto: © photonews
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Het WK voetbal 2026 brengt niet alleen nieuwe sportieve uitdagingen, maar ook een reeks opvallende scheidsrechtersregels. Voormalig topscheidsrechter Serge Gumienny analyseerde de veranderingen in Het Belang van Limburg en ziet zowel voordelen als belangrijke valkuilen.

Sneller spel bij inworpen en doeltrappen

Een van de opvallendste wijzigingen is de strengere aanpak van tijdrekken. Spelers moeten sneller een inworp of doeltrap nemen, anders volgt een sanctie voor de tegenstander.

Gumienny begrijpt die aanpassing wel. "Die regel vind ik op zich goed. Dat ligt in dezelfde lijn als wat men eerder deed met de 8-secondenregel bij de doelman", klinkt het.

Toch ziet hij een belangrijk probleem. Volgens de ex-arbiter is nog niet duidelijk wanneer een scheidsrechter precies moet beginnen tellen. "Daar zit nog een grijze zone in en net daar zullen spelers ongetwijfeld gaan aftasten hoe ver ze kunnen gaan."

Wissels en geblesseerde spelers onder tijdsdruk

Ook de wisselprocedure wordt aangepast. Een vervanging moet voortaan binnen tien seconden afgewerkt zijn en geblesseerde spelers moeten na verzorging een minuut naast het veld blijven. Volgens Gumienny wordt dat een extra uitdaging voor de arbitrage. "Er wordt enorm veel timemanagement gevergd van de refs op dat WK."

Hij vermoedt dat vooral de vierde official een belangrijke rol zal krijgen bij het opvolgen van die nieuwe tijdslimieten. Tegelijk vindt hij de sanctie van een minuut langs de zijlijn goed gekozen. "Dan heeft het ook daadwerkelijk invloed op het spel. Op een minuut kan veel gebeuren."

Meer bevoegdheden voor de VAR

Een andere opvallende wijziging is dat de videoscheidsrechter ook kan tussenkomen bij een mogelijke tweede gele kaart. Die aanpassing roept bij Gumienny gemengde gevoelens op.

"Bij het geven van een tweede gele kaart mag de VAR tussenkomen, dat is zeer wedstrijdbepalend." Volgens de voormalige Belgische topscheidsrechter dreigt zo nog meer discussie te ontstaan, omdat gele kaarten vaak interpretatiegevoelig zijn.

Hij vreest dat de autoriteit van de scheidsrechter op het veld verder afneemt. "De scheidsrechter kan zijn eigen stijl in het fluiten steeds minder toepassen door al die nieuwe regels."

Over een andere VAR-uitbreiding is Gumienny dan weer positiever. Dat de videoref kan controleren of een bal al dan niet over de achterlijn ging voor een hoekschop, vindt hij logisch. Volgens hem zal alleen worden ingegrepen als de beelden snel en duidelijk uitsluitsel geven.

Rode kaart voor communicatie achter de hand

De regel waar Gumienny het meest kritisch over is, gaat over communicatie tussen spelers. Wie tijdens een gesprek bewust de mond afdekt, riskeert voortaan een rode kaart.

Volgens de ex-ref is dat een te zware straf. "Het enige wat ik echt te streng vind, is dat je nu rood krijgt wanneer je je mond bedekt tijdens het communiceren."

Hij begrijpt dat de maatregel er kwam na eerdere incidenten, maar wijst erop dat spelers dit vaak ook doen om tactische afspraken te maken en niet alleen om zaken te verbergen.

Meer extra tijd, maar ook meer voetbal

Ondanks zijn bedenkingen ziet Gumienny ook positieve gevolgen van de nieuwe regels. Hij verwacht dat spelers minder tijd zullen rekken omdat de sancties duidelijker worden. "Ik denk dat de regels ervoor gaan zorgen dat de spelers het gevoel hebben dat er wordt opgetreden tegen tijdrekken."

Wel voorspelt hij dat supporters aan langere wedstrijden zullen moeten wennen. Waar vroeger vier minuten extra tijd al veel leek, zouden wedstrijden nu geregeld acht tot tien minuten langer kunnen duren.

Volgens Gumienny is dat uiteindelijk een aanvaardbare prijs als er daardoor effectief meer gevoetbald wordt. Toch blijft hij waarschuwen voor een te theoretische aanpak van arbitrage, waarbij steeds meer beslissingen door vaste protocollen en technologie worden bepaald. Het WK 2026 wordt daardoor niet alleen een test voor de spelers, maar ook voor de scheidsrechters die al die nieuwe regels correct moeten toepassen.

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