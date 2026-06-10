"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

Beerschot pakte het afgelopen seizoen maar net naast de promotie. De Mannekes rekenden tijdens die campagne onder meer op Rajiv Van La Parra (35), maar die mag vertrekken bij de club. Zijn aflopende overeenkomst werd niet verlengd. Dat vindt de speler naar eigen zeggen spijtig.

Van La Parra kwam in februari 2025 naar Beerschot. Dat haalde hem toen transfervrij op, nadat hij even zonder club had gezeten. Hij groeide het afgelopen seizoen uit tot een vaste pion en speelde 27 duels in de Challenger Pro League. Daarin was hij goed voor 6 goals en 1 assist. Toch mag hij beschikken en dat vindt hij spijtig.

Van La Parra vindt het jammer

"Natuurlijk is het jammer, want ik had het prima naar mijn zin en voelde me op mijn plaats bij Beerschot", zegt de speler in Het Nieuwsblad. "De club is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ze moeten verjongen en ik kan mezelf natuurlijk niet jonger maken. Het is een keuze van de club die ik als speler gewoon moet respecteren."

"Als het kon was ik toch graag gebleven", geeft hij aan. "Ik had het naar mijn zin op het Kiel en had een hele goede band met de supporters en de mensen binnen de club. Ook vond ik van mezelf dat ik wel nog van waarde had kunnen zijn voor het team, dus het is toch zuur om afscheid te moeten nemen."

Een hele rist clubs

Van La Parra speelde al voor een hele rist clubs in zijn carrière. Hij trok ooit van de U17 van Feyenoord naar het Franse Caen om daarna bij tal van clubs aan de slag te gaan. Hij speelde voor Heerenveen, Wolverhampton, Brighton, Huddersfield, Middlesbrough en Rode Star Belgrado.



Daarna voetbalde hij ook nog in Spanje, Duitsland, Griekenland en nog eens in Nederland. Het is niet duidelijk waar de voormalige Nederlandse belofteninternational nu aan de slag gaat. Andere Belgische clubs kunnen misschien hun kans wagen.