Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

De spanning liep hoog op tijdens de Champions' Play-offs. De spelers gaven alles op het veld, maar ook de fans deden dat in de tribunes. Sommigen gingen daarbij echter zwaar over de schreef.

Club Brugge ontving op de voorlaatste speeldag van de play-offs Union in een uitverkocht Jan Breydel. Blauw-zwart troefde zijn concurrent af met 5-0, maar de wedstrijd kreeg een donker randje door een incident in de tribunes.

Nazigroet

Zo kwam er een beeld naar buiten van een Club-fan die een nazigroet bracht. De Bruggelingen kwamen meteen met een statement op hun website. "Dit soort gedrag heeft geen plaats in het Jan Breydelstadion. Deze ochtend werd de man geïdentificeerd door onze interne veiligheidsdiensten. Er zal een juridisch dossier worden opgestart", klonk het onder meer.

Boete met uitstel

Maar daarmee was de kous niet af. Het dossier verscheen voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) en Union diende een klacht in tegen de man in kwestie en dus ook Club Brugge.

Het Bondsparket pleitte eerder voor de hoogst mogelijke alternatieve sanctie voor blauw-zwart. Club was via gerechtigd correspondent Kobe Wauters niet blij dat het zich moest komen verantwoorden.

Sporza schrijft dat er nu een uitspraak is in het dossier. Club Brugge krijgt op basis van zijn inspanningen geen effectieve straf. Het krijgt wel een boete van 2.000 euro met uitstel.





Union moet wel betalen

Union moet zelf wél in de buidel tasten. Tijdens de bekerfinale tegen RSC Anderlecht ontstaken de fans van de bekerwinnaar op drie verschillende momenten pyro in het stadion.

Union voerde aan dat het om een beladen wedstrijd ging, waarbij er meer fans waren dan normaal, en dat het alles in het werk stelt om gelijkaardige incidenten te vermijden. De incidenten hadden bovendien geen invloed op het normale verloop van de wedstrijd.

Het Bondsparket had om een boete van 5.000 gevraagd, maar Union komt weg met een boete van 3.500 euro. Ook Anderlecht riskeert nog een sanctie voor pyro tijdens de bekerfinale.