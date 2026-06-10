Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Peter Verbeke kondigt opvallende samenwerking aan
Foto: © photonews

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Peter Verbeke kennen we in het voetbal uiteraard als de voormalige CEO en de Academy Talent Director van RSC Anderlecht. Tot eind 2025 was hij aan de slag in onze hoofdstad. Daarna werd hij actief bij het advocatenkantoor van Walter Van Steenbrugge. Daar gaat hij nu een opvallende samenwerking aan.

Verbeke was jarenlang in het voetbal actief. Hj werkte eerst als jeugdcoach bij KMSK Deinze om daarna verschillende rollen op zich te nemen bij Club Brugge. Na enkele jaren bij KAA Gent trok hij naar onze hoofdstad om verschillende functies op zich te nemen bij Anderlecht, de club van zijn hart.

PowerPlay

Bij de recordkampioen lag er veel werk op de plank en dat liet zich voelen. "Je voelt het ergens wel aankomen dat het lichaam stop zal zeggen, maar helaas voel je het te laat. Ik was twee jaar onafgebroken bezig geweest met de club: streven naar financiële stabiliteit en tegelijk sportief succes proberen te boeken. Dat is slopend", vertelde Verbeke eerder dit jaar bij De Tijd.

Hij kreeg daarop gezondheidsproblemen en belandde in het ziekenhuis met een virale infectie. Hij noemde het een "groot leermoment". In september 2025 kondigde hij zijn vertrek aan bij Anderlecht. Na vijf seizoenen in Brussel besloot hij een nieuw avontuur aan te gaan bij het advocatenkantoor PowerPlay van Walter van Steenbrugge.

Daar is hij nu Head of Sports en kondigt hij nu een opvallende samenwerking aan. Power Play gaat namelijk in zee met Roc Nation, een managementbureau dat opgericht werd door zanger Jay-Z. Dat zien we in een filmpje op Instagram.

Spelers optimaal begeleiden

"Wij kijken vooral uit naar de manier waarop we spelers optimaal kunnen begeleiden en omkaderen zowel op als naast het veld", zegt Verbeke. "Deze samenwerking kan vooral een toegevoegde waarde zijn voor de spelers die het potentieel hebben om het allerhoogste niveau te bereiken."

Roc Nation is heel actief in de sportwereld. Zo vertegenwoordigt het onder meer Vinicius Junior, de sterspeler van Real Madrid.

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