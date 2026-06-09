OFFICIEEL: Dender kondigt het vertrek aan van... 13 spelers

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Dender kondigt het vertrek aan van... 13 spelers
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Het was een seizoen om snel te vergeten voor FCV Dender EH. En door de degradatie gaat er ook moeten gepuzzeld worden aan een compleet nieuwe kern. Liefst dertien(!) spelers moeten het zinkende schip nu verlaten.

FCV Dender EH komt volgend seizoen uit in 1B, nadat het in de barrages onderuit ging tegen Lommel. Een ware catastrofe voor de club, dat onlangs zijn trainer Yannick Ferrera heeft ontslagen, die pas in februari was aangetreden.

In totaal vertrekken, naar aanleiding van deze mislukte reddingsoperatie, liefst 13 spelers (!), omdat hun contract afloopt of hun huurperiode eindigt. Dit is de volledige lijst: Guillaume Dietsch, Michael Verrips, Gauthier Gallon, Bryan Goncalves, Benjamin Fredrick, Luc De Fougerolles, Ragnar Oratmangoen, Noah Mbamba, Desmond Acquah, Jordan Kadiri, Alireza Jahanbakhsh, Ryan Adewusi en Bruny Nsimba.

Einde van een tijdperk in Denderleeuw?

De laatstgenoemde is trouwens de eerste zomeraanwinst van Standard Luik, dat zijn komst al in maart aankondigde. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen aan de Maas. Op 1 juli, bij het einde van zijn contract bij FCV Dender EH, wordt hij 100% officieel speler van Standard Luik.

"De voorbije seizoenen heeft ieder van hen op zijn manier bijgedragen aan onze club. Op het veld, in de kleedkamer en in het dagelijkse functioneren van de ploeg hebben ze zich altijd ingezet voor FC Dender", klinkt het bij FCV Dender EH in een mededeling op de clubwebsite.

FCV Dender EH neemt afscheid van dertien spelers

"Namens de hele club willen we al deze spelers bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en professionaliteit. We wensen hen het allerbeste voor het vervolg van hun carrière en bewaren de herinnering aan een intense periode die we samen hebben beleefd."

"Terwijl we deze bladzijde omdraaien, zijn we ons er ook van bewust dat er nog veel werk op ons wacht. Samen bouwen we verder aan een nieuwe groep, met de blik al gericht op het seizoen 2026-2027", besluit de club.

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