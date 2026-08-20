📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 4 reacties
📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty
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Anderlecht staat voor een lastige Europese opdracht in Almaty, maar niet alleen de lange reis baart zorgen. Ook de staat van de grasmat in het Central Stadium zorgt voor gefronste wenkbrauwen.

Grasmat ziet er gehavend uit

Een dag na de loodzware reis van negen uur werkte Anderlecht zijn training af in het Central Stadium van Kairat Almaty. De spelers kregen daarbij meteen een opvallend decor voorgeschoteld: het veld ziet er verre van ideaal uit. Dat is ook te zien op een beeld hieronder.

De grasmat is op verschillende plaatsen stevig vergeeld en vertoont bovendien groeven. Voor een ploeg die zich opmaakt voor een belangrijke Europese wedstrijd is dat allerminst ideaal. Toch blijkt Kairat Almaty niet volledig verantwoordelijk voor de opvallende toestand van het terrein.

Kanye West zorgde voor schade

De verklaring ligt namelijk bij een evenement dat amper enkele dagen geleden plaatsvond. De Amerikaanse rapper Kanye West trad vorige week op in Almaty en daarvoor werd het voetbalveld omgebouwd tot een gigantisch podium.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe grote delen van de grasmat werden afgedekt. In het midden stond een enorme halve wereldbol, waaruit tijdens het optreden zelfs vuurwerk werd afgeschoten. De grasmat kreeg daardoor behoorlijk wat te verduren.

Kazachen maken zich weinig zorgen

Bij Kairat proberen ze de schade intussen te relativeren. Coach Rafael Urzakbathin ziet geen reden tot paniek. “Onze terreinverzorger zei me dat het er een beetje geel uitziet, maar al bij al valt het wel mee. Het is enkele dagen geleden ook verbrand door de zon en de hitte”, vertelde hij, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

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De omstandigheden zijn nochtans niet extreem. In Almaty is het momenteel ongeveer 25 graden. Toch blijft het afwachten hoe de grasmat zich tijdens een intensieve Europese wedstrijd zal houden.

Bruno weigert excuses

Ook Anderlecht-coach Vitor Bruno wil vooral niet te veel aandacht besteden aan het veld. De Portugees beseft dat beide ploegen met dezelfde omstandigheden moeten omgaan.

“De grasmat wil ik niet inroepen als excuus. We gaan niet zeuren over zaken die we zelf niet onder controle hebben”, klonk het bij de coach van paarswit.

4 reacties
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