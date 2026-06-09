Hallo bondscoach? Red Flames scoren zeven keer, maar lopen zoveelste teleurstelling op

Het is de Belgian Red Flames niet gelukt om groepswinnaar te worden in hun groep in de B-divisie van de Nations League. En dus wordt de weg naar het WK 2027 alweer een tikje moeilijker én zal er ook volgend seizoen in de B-Divisie moeten worden gespeeld. Al scheelde het niet al te veel.

Schotland en België waren de favorieten in de groep en in de onderlinge confrontaties hadden ze 1-1 en 0-0 gelijkgespeeld. En dus zou het algemene doelsaldo tegen de andere ploegen van doorslaggevend belang gaan worden.

Red Flames komen na rust onder stoom en winnen met 0-7 in Luxemburg, maar ...

Op de eerste tweede speeldagen werd vlotjes gewonnen van Israël, maar hadden de Schotten nog straffer gedaan tegen Luxemburg. En dus was het aan de Belgen om nu tegen Luxemburg vier doelpunten meer te maken dan de Schotten tegen Israël.

Na de eerste opdracht afgelopen weekend was de opdracht nog steeds hetzelfde, want beide ploegen hadden met 6-0 hun vijfde van zes opdrachten tot een goed einde gebracht. Dinsdagavond was er de laatste kans voor de Flames.

Wanneer gaan de Flames het beter doen?

In het openingskwartier kwam de 1-0 voor de Luxemburgers een paar keer dichtbij, maar daarna nam België de match stevig in handen. Tessa Wullaert maakte er snel 0-1 van, maar voor de 0-2 was het wachten op Tysiak vlak voor de rust.

En dus zou het na rust heel snel moeten gaan, want ook Schotland stond al voor in Israël. Op het uur maakten Detruyer en opnieuw Tysiak snel de 0-4, tien minuten voor tijd werd het via Eurlings 0-5. Even leefden de Flames op hoop, zeker na de 0-6 van Iliano en de 0-7 van Eurlings.





Een doelpuntje te weinig, een teleurstelling te veel?

Alles werd nog in het werk gezet, maar meer dan zeven kregen ze niet in het mandje. En Schotland won dan weer met 5-1 van Israël. Schotland zo met een doelsaldo van +22 (24 gemaakte goals, 2 tegendoelpunten) groepswinnaar en de Belgen met +21 (22 gemaakte goals, 1 tegendoelpunt) veroordeeld tot een extra jaartje in de B-divisie van de Nations League.

Bovendien zijn de Flames daardoor ook geen reekshoofd in de eerste barragewedstrijden voor het WK 2027. In die eerste barragewedstrijd zullen ze ofwel een nummer vier uit de A-Divisie tegenkomen, ofwel een groepswinnaar uit de B-Divisie.

Moeilijke loting op weg naar WK 2027 op komst?

Slovenië, Polen, Servië, Oekraïne, Portugal, Schotland, Zwitserland of Tsjechië lijken op dit moment de mogelijke tegenstanders te gaan worden. In de tweede barragewedstrijd blijven de Flames sowieso ook geen reekshoofd.

Dan volgen mogelijk landen als Engeland, Noorwegen, Nederland, Zweden, IJsland, Oostenrijk, Ierland of Italië op de Flames. Het zal moeten meezitten met de loting of de Flames zullen twee keer moeten stunten om op het WK te raken.

Dat deden de Flames nog nooit. Niet voor het eerst mangelde het aan efficiëntie en dat beseffen ze bij de Flames zelf ook maar al te goed. "De ontgoocheling is heel groot. Veel meer kan ik er niet over zeggen. We wilden de groep winnen en daarvoor hebben we alles gegeven."

"Het is jammer dat we nu in de B-divisie blijven. We waren heel dicht bij de A-divisie. We moeten dit even laten bezinken en dan zien we wel", aldus Amber Tysiak in een reactie bij Sporza. Ook Mariam Toloba durfde de vinger op de wonde te leggen.

Zorgen barragewedstrijden voor nieuw elan voor Red Flames?

"We begonnen goed aan de match, maar tegen zo'n laag blok als Luxemburg is het altijd moeilijk om te scoren. We zijn wel blijven vechten. We hebben ons goed herpakt en hebben ook veel gescoord, maar jammer genoeg nét niet genoeg."

"Daarvoor kijk ik ook naar mezelf. We hadden onze kansen moeten afmaken. Het is door onszelf dat we nu in deze situatie zitten, maar we willen hier sterker uitkomen." Het is jammer genoeg ook niet de eerste keer dat dat excuus wordt gebruikt. Globaal genomen is het sinds de komst van de nieuwe bondscoach qua resultaten onder de maat. Kunnen de barrages voor een nieuw elan zorgen?