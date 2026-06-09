'RSC Anderlecht heeft WK-speler opnieuw op het oog'

Werk aan de winkel voor RSC Anderlecht. Volgend seizoen willen ze niet eindigen zoals dit seizoen en om prijzen te pakken moeten er versterkingen komen. Technisch Directeur Sibierski moet op zoek naar gerichte versterkingen en komt daarbij ook uit bij oude bekenden.

Omar Rekik is nog steeds niet definitief van de radar van Anderlecht weten te verdwijnen. Recente ontwikkelingen suggereren dat een transfer naar paars-wit toch mogelijk blijft. Ook vorig seizoen zaten ze al achter hem aan.

De Tunesische verdediger Omar Rekik, die eerder werd gelinkt aan een overstap naar Brussel, had vorig jaar nog zijn verbintenis bij Maribor verlengd tot 2027. Deze zomer lijkt hij mogelijk alsnog de overstap naar België te kunnen maken.

RSC Anderlecht heeft Omar Rekik opnieuw nadrukkelijk op de radar staan

Volgens nieuwe berichten blijft Anderlecht geïnteresseerd in zijn diensten. Paars-wit ziet in Rekik een speler met het juiste profiel. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is ondertussen 500.000 euro geworden - dat is alweer wat meer dan vorig seizoen.

Hij heeft er dan ook geen slecht seizoen opzitten bij Maribor. Bij de Sloveense subtopper speelde hij in totaal 27 wedstrijden in het voorbije seizoen, waardoor hij een belangrijke speler werd voor zijn team. Hij scoorde één goal en gaf ook één assist.

Moet RSC Anderlecht anderhalf miljoen euro betalen voor Omar Rekik?

Anderlecht heeft in het verleden al vaker spelers aangetrokken die aanvankelijk onhaalbaar leken, en de club zou nu opnieuw proberen om Rekik naar het Lotto Park te halen. Rekik, die zijn opleiding genoot bij clubs als Feyenoord, Manchester City en PSV, heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld bij Maribor.





Zijn prestaties in de Sloveense competitie en zijn ervaring bij de Tunesische nationale ploeg maken hem een interessante optie voor Anderlecht. Vorig jaar was nog sprake van een transfersom van anderhalf miljoen euro, benieuwd wat de prijs nu zal zijn. Een goed WK spelen met Tunesië kan de prijs natuurlijk wel opdrijven, dus het blijft afwachten wat er met hem zal gebeuren.