DONE DEAL: Club Brugge troeft buitenlandse clubs af en legt toptalent langer vast

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Club Brugge troeft buitenlandse clubs af en legt toptalent langer vast
Foto: © photonews
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Club Brugge werd kampioen in de Champions' Play-offs, maar het gaat deze zomer mogelijk wel wat spelers kwijtspelen. En dus bouwen ze ook al volop aan de toekomst, op korte en langere termijn. Mateo Haesaert is alvast langer aan de club verbonden.

"Mateo Haesaert (17) tekent bij tot 2029 bij Club NXT. De centrale verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, komt momenteel uit voor Club NXT U18", opende Club Brugge op dinsdagmiddag een persbericht op de webstek van de Bruggelingen.

"Hij begon zijn opleiding bij Excelsior Zedelgem en trok daarna via Cercle Brugge in 2018 naar Blauw-Zwart, waar hij sindsdien de jeugdreeksen doorloopt bij Club NXT. Afgelopen seizoen reisde Mateo mee naar Lausanne voor de Final Four-week in de UEFA Youth League, van Club NXT U19, waar hij waardevolle ervaring opdeed."

Club Brugge gelooft volop in de jeugd

"Ook op internationaal niveau heeft Haesaert al ervaring opgedaan. In september 2024 maakte hij zijn debuut voor de Belgische U16 tijdens een oefeninterland tegen Ierland U16. Eerder verzamelde hij al speelminuten bij de U15 van België. Haesaert ziet zijn prestaties nu beloond met een contractverlenging en blijft zo tot 2029 bij Blauw-Zwart."

De voorbije maanden werd er door buitenlandse (top)clubs al voorzichtig gepolst naar de jongeling. De aandacht was niet zo groot als die voor Jesse Bisiwu bijvoorbeeld, maar toch staat ook Haesaert stevig zijn mannetje bij Club Brugge en een jonge centrale verdediger kunnen verschillende clubs er wel bij hebben.

Club Brugge wil Haesaert rustig laten groeien

Door hem tot juni 2029 vast te leggen, kan Haesaert nu rustig gaan bouwen bij Club Brugge en misschien al doorgroeien richting de A-kern. Als Ordonez zou vertrekken bij Club Brugge, kan hij in de luwte misschien weer nieuwe stappen zetten richting dat einddoel. Aan talent alvast geen gebrek bij de jongeling, maar hij beseft zelf maar al te goed dat hij nog veel stappen te zetten heeft om echt door te breken bij Club Brugge.

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