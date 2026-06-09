De derde helft Ruben Van Gucht komt met opvallend bericht over job vlak voor WK

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ruben Van Gucht komt met opvallend bericht over job vlak voor WK
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De voorbije maanden en jaren viel Ruben van Gucht op met zijn liederlijke levensstijl en zijn open relatie met Blanka Vlasic, zijn toekomstig kindje met Charlotte Van Looy en dergelijke meer. Ook professioneel was er heel wat om hem te doen en nu is duidelijk wat zijn rol wordt tijdens het WK.

Ruben Van Gucht kreeg een paar maanden geleden te horen dat hij niet voor de VRT naar het WK In de Verenigde Staten, Canada en Mexico mocht. Die eer is weggelegd voor Tess Elst, als het gaat over de interviews met onder meer de bondscoach vanuit het basiskamp.

De commentator en presentator had dat in Weekwatchers op Radio2 ook weten te bevestigen. En hij gaf toen meteen wat extra informatie over hoe een en andere is verlopen bij de VRT. "Waarom ik niet naar het WK mag? Ik weet het eigenlijk zelfs niet. Ik heb de toch wel droge mededeling gekregen", aldus Van Gucht toen.

Ruben Van Gucht kreeg een droge mededeling van de VRT

"De vorige keren was daar nooit negatieve feedback op geweest. Het was een heel moeilijke boodschap om te slikken. De enige manier om daar op een goede manier mee te kunnen omgaan is hard werken. Als het plan ambitieus genoeg is in de studio in Brussel ... "

Ondertussen is duidelijk dat Van Gucht wel nog een stevige rol krijgt in Brussel, waar hij de omkadering rond de matchen in goede banen zal moeten leiden. Eerst samen met twee collega's, later in het toernooi zelfs helemaal alleen.

Ruben Van Gucht kent zijn nieuwe rol in de studio in Brussel

Via de sociale media verspreidde hij een boodschap over zijn toekomstig werk. Hij spreekt daarbij van een primeur - toch nog een klein steekje richting het feit dat hij niet naar de USA mag? "Helemaal klaar voor het WK voetbal 2026 op Sporza en vrt1. Niet op locatie, wel vanuit de studio. En dat is ook voor mij een primeur."

"Samen met Karl & Maarten in de beginfase en vanaf 4 juli beman ik deze WK-studio alleen tot en met de finale op 19 juli. Na Brazilië 2014, Frankrijk 2016, Rusland 2018, EU 2021, Satar (sic) 2022 en Duitsland 2024, het zevende voetbalkampioenschap dat ik voor de openbare omroep vanop de eerste rij mag meemaken. De spelers moeten het op het veld doen en wij moeten het beste van onszelf geven in de studio. En wees maar zeker dat we dat gaan doen."

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