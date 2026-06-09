DONE DEAL: KRC Genk zet meteen in op de toekomst en kiest voor deze doelman

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KRC Genk zet meteen in op de toekomst en kiest voor deze doelman
Foto: © photonews
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KRC Genk is een duidelijke weg ingeslagen. En ook met oog op de toekomst maken ze heldere keuzes. Nu hebben ze met Loris Wuytens opnieuw een groeibriljant een eerste profcontract gegeven. Wordt hij de volgende wissel op de toekomst?

Bij KRC Genk worden stevige knopen doorgehakt. Zo gaat ze in doel op zoek naar een nieuwe doelman, terwijl ze er ook twee gaan laten gaan. Op die manier moet alle onduidelijkheid over de zaak ook meteen helemaal gaan wegebben.

Nicky Hayen en Racing Genk hebben de knoop doorgehakt: Lucca Brughmans staat ook aan het begin van volgend seizoen onder de lat. Hendrik Van Crombrugge en Tobias Lawal, die allebei nog onder contract liggen, mogen op zoek naar een nieuwe club.

KRC Genk maakt duidelijke keuzes en geeft jonkie een eerste contract

Duidelijkheid is een goede zaak voor KRC Genk, zoals we eerder al schreven. En het is mogelijk ook goed met oog op de toekomst. De piepjonge Émile Doucouré zal bijvoorbeeld wat opschuiven in de pikorde en derde doelman worden.

En met Loris Wuytens hebben ze in Genk alweer een nieuwe wissel op de toekomst rondlopen. Hij tekende zijn eerste profcontract bij de club. Dat hebben de Limburgers zelf laten weten middels een persbericht op de eigen webstek.

Is Loris Wuytens de volgende topdoelman van KRC Genk?

"Loris Wuytens heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij KRC Genk. De jonge doelman is al sinds de U10 actief op de KRC Genk Talent Academy en zet nu een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. Wuytens groeide de afgelopen jaren uit tot een betrouwbaar sluitstuk binnen de jeugdopleiding", aldus KRC Genk.

"Loris onderscheidt zich met zijn sterke shotstopping, voetballend vermogen en rustige uitstraling. Ook in het bespelen van de ruimte achter de verdediging zette hij de voorbije seizoenen grote stappen", zegt Koen Daerden - Player Liaison Manager van de KRC Genk Academy.

"Naast zijn kwaliteiten tussen de palen valt de jonge doelman ook op door zijn persoonlijkheid. Hij is zelden onder de indruk, blijft rustig in moeilijke momenten en toont zich vaak een echte puntenpakker. Met zijn goede mindset en positieve uitstraling — altijd met een glimlach — past hij perfect binnen de opleidingsfilosofie van KRC Genk. KRC Genk feliciteert Loris met zijn eerste profcontract en kijkt uit naar zijn verdere ontwikkeling in blauw-wit."

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