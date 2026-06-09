Waarom KRC Genk de goede keuze maakt door op één paard te wedden

Bij KRC Genk worden stevige knopen doorgehakt. Zo gaat ze in doel op zoek naar een nieuwe doelman, terwijl ze er ook twee gaan laten gaan. Op die manier moet alle onduidelijkheid over de zaak ook meteen helemaal gaan wegebben.

Nicky Hayen en Racing Genk hebben de knoop doorgehakt: Lucca Brughmans staat ook aan het begin van volgend seizoen onder de lat. Hendrik Van Crombrugge en Tobias Lawal, die allebei nog onder contract liggen, mogen op zoek naar een nieuwe club.

De piepjonge Émile Doucouré zou daardoor wat opschuiven in de pikorde, want hij was nu vierde doelman en zou volgend seizoen meer kansen kunnen krijgen om te proeven van de A-kern als derde goalie. Tot spelen zal hij niet toekomen bij de A-kern normaal gezien.

KRC Genk heeft knoop doorgehakt: Lucca Brughmans is de vaste nummer één volgend seizoen

De tweede keeper? Die moet nog worden gevonden. Maar net als bij Manchester United met Senne Lammens lijkt dat ook hier eerder een ervaren doelman uit het buitenland te gaan worden. Eentje die zich ook kan verzoenen met een stekje als tweede doelman.

De knoop is namelijk echt wel doorgehakt bij KRC Genk: Lucca Brughmans wordt op piepjonge leeftijd de onbetwiste nummer één bij de Limburgers. Hij krijgt daardoor heel veel vertrouwen van zijn ploeg en dat kan deugd doen.

Nicky Hayen en het bestuur zorgen voor zekerheid en stabiliteit bij KRC Genk

Net zoals bij Club Brugge was er dit seizoen bij momenten toch wat onduidelijkheid over wie nu de nummer één was bij KRC Genk. Van Crombrugge had de ervaring, Lawal het talent. Die laatste was echter niet foutloos in de laatste weken van de reguliere competitie en in de Europa League.



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Dat kostte Genk uiteindelijk mee de Champions' Play-offs en mogelijk een extra ronde in Europa. En dus koos Hayen voor de play-offs plots voor Lucca Kiaba Brughmans. En de doelman zou allerminst teleurstellen.

Brughmans kreeg vanaf de eerste wedstrijd in de Europe Play-offs het vertrouwen van trainer Nicky Hayen en de club. In 11 wedstrijden hield het toptalent 5 keer de nul. Op jonge leeftijd maakte hij ook meteen indruk met zijn rustige manier van spelen én van zijn naast het veld.

En dus is de boodschap duidelijk: Van Crombrugge en Lawal mogen allebei beschikken bij Genk. Daardoor kiezen de Limburgers voor de duidelijkheid waar het dit seizoen bij momenten misschien ook een klein beetje aan ontbrak.

KRC Genk kiest voor rust en stabiliteit

Doordat de club geen Europees voetbal speelt, kunnen ze intrinsiek met één doelman het hele seizoen rondmaken. En Nicky Hayen kan ook een voorbereiding meemaken met het team en gaan werken aan de teamgeest en duidelijke patronen.

Die patronen zullen ook naast het veld moeten ontstaan om goed te zijn. En dus is de keuze voor Brughmans alvast een eerste stap in de goede richting. In het verleden werden jeugdproducten Thibaut Courtois, Maarten Vandevoordt en Mike Penders al met succes op jonge leeftijd gebracht. Het zijn grote schoenen om te vullen voor Brughmans, maar het vertrouwen kan hem alleen maar deugd doen.