Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Doorbreken bij Chelsea? Mike Penders heeft grote toekomstplannen
Foto: © photonews

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Mike Penders is, naar eigen zeggen, onverwacht mee met de Rode Duivels naar het WK. De jonge doelman was zelf verrast door zijn selectie en kijkt na het toernooi ook richting Chelsea, waar hij zich wil tonen.

Het WK zal voor de Rode Duivels pas echt beginnen op 15 juni, wanneer ze oog in oog staan met Egypte in de groepsfase. Ondertussen heeft de nationale ploeg ook al haar eerste training afgerond in Seattle, waar hun basecamp ligt de komende tijd.

Voor sommige spelers zal het hun laatste WK worden, voor anderen hun eerste. Onder hen ook Mike Penders, die bijzonder verrast was door zijn eigen selectie. "Ik was op de club in Straatsburg en heb de bekendmaking op tv gevolgd met enkele ploegmaats en de teammanager", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Penders verrast door WK-selectie bij Rode Duivels

"Of ik het vooraf wist? Neen, helemaal niet. Toen de bondscoach mijn naam afriep, heb ik wel even gejuicht. Ook de familie thuis was enorm blij, we hebben elkaar meteen gebeld", gaat Penders verder. Hij zag het niet aankomen. "Omdat de concurrentie van de collega-keepers echt wel groot was. Ze hebben allemaal een ongelooflijk seizoen gedraaid, het zal zeker niet makkelijk geweest zijn voor de coach om de knoop door te hakken."

Maar Garcia maakte een duidelijke beslissing en bevestigde daarmee ook het vertrouwen in Penders. Bij Racing Genk maakte hij indruk in eigen land, voor hij naar Strasbourg vertrok via Chelsea. De club uit Londen kocht Penders al na één wedstrijd bij de A-ploeg van Genk, om hem nadien meteen uit te lenen aan de Limburgers.

Penders wil zich tonen in de voorbereiding bij Chelsea

Hoewel hij al een tijdlang onder contract ligt bij Chelsea, speelde hij nog geen enkele wedstrijd voor de club. Hij mocht wel mee naar het WK voor clubs, maar wacht nog op zijn eerste optreden bij de Engelse topclub. Bij HBvL liet hij zich uit over zijn toekomst. Wordt dit het jaar van de doorbraak bij Chelsea, of komt er een nieuwe uitleenbeurt?

"Ik start de voorbereiding bij Chelsea en zal proberen om me te tonen op training. Hopelijk blijf ik blessurevrij en kan ik me bewijzen", klinkt het. "Alles kan, maar ik start bij Chelsea en zal er mijn uiterste best doen om mijn doel te bereiken. Of ik er klaar voor ben? Zeker en vast, maar eerst wil ik me helemaal op dit WK focussen. Daarna zien we wel", besluit Penders.

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