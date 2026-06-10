OFFICIEEL: José Mourinho keert terug naar Real Madrid voor serieus bedrag, dit zijn de details

José Mourinho keert terug naar Real Madrid: hoofdstuk twee! Benfica heeft namelijk officieel bevestigd dat zijn trainer, The Special One, vertrekt naar De Koninklijke. Real hoopt daarmee een streep te trekken onder enkele bijzonder moeilijke maanden.

Al wekenlang deden geruchten de ronde over een grote terugkeer van José Mourinho naar Real Madrid. Na een seizoen om snel te vergeten en interne spanningen tegen de achtergrond van de voorzittersverkiezingen wilde de Spaanse topclub uitpakken met een opvallende zet.

Real Madrid heeft de komst van Mourinho zelf nog niet officieel aangekondigd, maar Benfica deed dat wel al. "De club heeft de Portugese voetbalbond laten weten dat Real Madrid CF zijn intentie heeft geformaliseerd om José Mourinho aan te trekken voor een bedrag van 15 miljoen euro. De coach heeft zijn akkoord gegeven. Bedankt voor alles, José", klinkt het in het officiële communiqué.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

In afwachting van de officiële bevestiging van de hereniging hebben de Madrilenen wel al het vertrek van Álvaro Arbeloa aangekondigd. Hij nam de ploeg in januari over na het vertrek van Xabi Alonso. Ondanks zijn inspanningen slaagde de voormalige verdediger van De Koninklijke er niet in om het team weer op de rails te krijgen. Integendeel, de situatie verslechterde geleidelijk.

“Real Madrid is Álvaro Arbeloa enorm dankbaar. Tijdens zijn hele parcours bij de club, sinds zijn eerste stappen in onze jeugdopleiding, heeft hij altijd blijk gegeven van loyaliteit, engagement en professionalisme. Hij belichaamt de waarden van onze club”, aldus Real Madrid in een officieel communiqué.





15 miljoen euro om orde op zaken te stellen

De weg is nu vrij voor José Mourinho, die tijdens zijn eerste periode bij Real Madrid tussen 2010 en 2013 een onuitwisbare indruk naliet. Na zijn successen bij Inter Milan zorgde de Portugese trainer voor bijzonder verhitte Clásico’s tegen FC Barcelona.

Dertien jaar later moeten zowel de club als Mourinho opnieuw aanknopen met succes. Voor Thibaut Courtois betekent dat alvast een hereniging met The Special One, met wie hij eerder samenwerkte bij Chelsea tijdens het seizoen 2014/15.