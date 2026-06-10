📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

Hans Cornelis keert terug naar de Jupiler Pro League. KAA Gent heeft officieel aangekondigd dat de voormalige hoofdcoach van Sporting Charleroi de technische staf van de Buffalo's komt versterken als assistent van Rik De Mil.

KAA Gent haalt ervaren kracht binnen

KAA Gent maakte woensdag de komst van Hans Cornelis officieel bekend. De 43-jarige West-Vlaming wordt assistent-coach en moet mee vorm geven aan de sportieve ambities van de club.

De Buffalo's zien de uitbreiding van de technische staf als een belangrijke stap. Op de clubwebsite benadrukt Operational Director Sports Kjeld Fort het belang van die keuze. "We geloven sterk in het belang van een kwalitatieve en sterk uitgebouwde technische staf", klinkt het in een mededeling aan onze redactie. Volgens Gent brengt Cornelis niet alleen ervaring, maar ook de juiste mentaliteit mee.

Van sterk speler naar trainer

Hans Cornelis kan terugblikken op een mooie voetbalcarrière. Als verdediger werkte hij meer dan 400 wedstrijden af op het hoogste Belgische niveau. Hij droeg onder meer de shirts van Club Brugge, Germinal Beerschot, KRC Genk en Cercle Brugge en stond bekend als een betrouwbare verdediger.

Na zijn actieve carrière koos Cornelis voor het trainersvak. Hij begon als hoofdcoach bij Lokeren-Temse, waar hij indruk maakte met zijn werk. Vervolgens trok hij naar Sporting Charleroi, waar hij eerst assistent werd van Rik De Mil. Later kreeg hij ook de kans om als hoofdtrainer van de Carolo's aan de slag te gaan.

Weerzien met Rik De Mil

Bij KAA Gent komt Cornelis opnieuw terecht naast Rik De Mil. De twee kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke periode bij Charleroi en delen volgens de club dezelfde voetbalvisie.





Die bestaande samenwerking speelde een belangrijke rol in de beslissing van de Buffalo's. Gent gelooft dat de vertrouwde band tussen beide coaches een meerwaarde zal zijn voor de verdere ontwikkeling van de spelersgroep.

Meer aandacht voor individuele ontwikkeling

Met de komst van Cornelis wil KAA Gent niet alleen extra ervaring toevoegen aan de staf, maar ook meer inzetten op individuele begeleiding van de spelers.

De club benadrukt dat extra expertise moet bijdragen aan de sportieve groei van de kern. Ook Kjeld Fort is overtuigd van de keuze. "Met Hans halen we iemand binnen die veel ervaring meebrengt en die qua waarden en normen perfect past binnen de winnaarsmentaliteit die we nastreven als club."

Voor Cornelis betekent de overstap een snelle terugkeer naar de Jupiler Pro League. Na zijn passage als hoofdcoach bij Charleroi krijgt hij nu de kans om samen met Rik De Mil mee te bouwen aan een nieuw hoofdstuk bij KAA Gent.