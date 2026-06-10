Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

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Dany Verlinden werkte tijdens zijn trainerscarrière met heel wat opvallende doelmannen. In een gesprek met Het Nieuwsblad blikte de voormalige Club Brugge-legende terug op enkele van de meest getalenteerde keepers die hij onder zijn hoede had.

Stijnen: efficiëntie boven schoonheid

Wanneer hem gevraagd wordt wie de beste doelman was die hij ooit trainde, komt Verlinden meteen uit bij Stijn Stijnen. De voormalige Rode Duivel groeide tussen 2001 en 2011 uit tot een vaste waarde bij Club Brugge en verzamelde ook interlands voor België.

Verlinden prijst vooral zijn efficiëntie. “Technisch was hij niet super, met de voeten was hij niet goed, maar hij maakte er nooit echt fouten op”, klinkt het. Volgens de ex-doelman kende Stijnen zijn beperkingen perfect en wist hij die slim te verbergen. In zijn beste jaren was hij een van de meest betrouwbare keepers van de Belgische competitie.

Nardi maakte indruk

Ook Paul Nardi liet een sterke indruk na. De Franse doelman speelde tussen 2017 en 2019 voor Cercle Brugge en werd er een van de smaakmakers van het elftal. Nardi, die later terugkeerde naar Frankrijk, beschikte volgens Verlinden over een compleet pakket.

“Paul Nardi bij Cercle vond ik heel compleet: goeie techniek en voeten, prima mentaliteit.” Na zijn zware beenbreuk bij KAA Gent probeerden Verlinden en zijn entourage hem zelfs nog naar Dender te halen, maar zonder succes.

Charme van Warleson

Een recentere naam op het lijstje is Warleson. De Braziliaan verdedigde jarenlang het doel van Cercle Brugge en groeide uit tot een publiekslieveling dankzij zijn spectaculaire stijl en sterke reflexen.

“Van Warleson bij Cercle was ik gecharmeerd”, vertelt Verlinden. De doelman viel niet alleen op door zijn reddingen, maar ook door zijn kwaliteiten in de opbouw, een aspect dat steeds belangrijker wordt in het moderne voetbal.

Het onbenutte talent van Verbauwhede

Toch bewaart Verlinden zijn grootste lof voor Glenn Verbauwhede. De voormalige doelman van Club Brugge en KV Kortrijk beschikte volgens hem over uitzonderlijke kwaliteiten.

“Hij had alles. Maar voor hem was keepen spielerei en in de belangstelling staan, maar nooit een serieus beroep.” Volgens Verlinden verhinderde die mentaliteit dat Verbauwhede het maximale uit zijn indrukwekkende talent haalde.

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