Einde JPL? Bob Madou komt met voorstel, Peter Croonen en Sam Baro reageren

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 21 reacties
Einde JPL? Bob Madou komt met voorstel, Peter Croonen en Sam Baro reageren
Foto: © photonews

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Is het einde van de Jupiler Pro League nabij? Volgens diverse kenners moet er gedacht worden aan andere systemen om ons Belgisch voetbal naar een nog hoger niveau te tillen. Sterke man bij Club Brugge Bob Madou lanceerde een voorstel, Peter Croonen van Genk en Sam Baro van Gent reageerden meteen.

"Grensoverschrijdende competities zijn het enige overblijvende middel om in de toekomst nog substantieel binnenlands mediageld te kunnen binnenhalen. De Scandinavische landen zijn het aan het bekijken, net als Zwitserland en Oostenrijk."

"Of we nu volledig suprationaal gaan spelen, of dat we kiezen voor grensoverschrijdende eindcompetities om onze mediarechten te maximaliseren", opende Bob Madou van Club Brugge het debat in Het Laatste Nieuws.

KRC Genk is het idee genegen, KAA Gent staat op de rem

Peter Croonen van KRC Genk pikte meteen in: “Door een BeNeLiga te creëren, spreek je meteen een markt van 30 miljoen mensen aan. Dat is commercieel gezien een compleet nieuw ecosysteem. Je kunt vervolgens allerlei creatieve formules bedenken waarbij je een deel reguliere competitie speelt om daar nadien grensoverschrijdende play-offs aan te koppelen."

"Een bekerformule is ook een optie", aldus Croonen. Waarop Sam Baro toch hier en daar wat voorbehoud wilde aantekenen: “Media-technisch en commercieel begrijp ik het idee. In een format met gezamenlijke ‘BeNe-play-offs’ zou ik me eventueel nog wel kunnen vinden."

Of toch eerst focussen op de eigen competitie?

"Maar als je een volwaardige BeNeLiga opricht, dan neem je bijvoorbeeld zes ploegen uit België en acht uit Nederland: dan spelen de Belgische clubs die vandaag op de vijfde of zesde plaats eindigen, plots voor de twaalfde, dertiende plaats. Is dat wat we willen? Ik denk het niet.”

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"We slagen er momenteel niet eens in om onze eigen competitie fatsoenlijk te organiseren. Hoe gaan we zoiets complex dan ooit afgestemd en gestemd krijgen met alle partijen? Laten we ons eerst focussen op die 14 clubs." Voorlopig blijft het bij debatteren en erover nadenken, maar op termijn zou het wel eens een interessante piste kunnen worden.

21 reacties
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