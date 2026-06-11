Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Voor heel wat spelers uit de huidige generatie Rode Duivels is het WK in de Verenigde Staten meer dan zomaar een tornooi. Voor sommigen is het de bekroning van een droom die al sinds hun jeugd leeft. Dat geldt zeker voor Koni De Winter, die in Seattle beseft hoe ver hij de voorbije jaren is geraakt.

De verdediger van AC Milan maakt voor het eerst deel uit van een Belgische WK-selectie. Dat zorgt voor heel wat emoties, zeker omdat hij zich nog levendig herinnert hoe hij in 2018 als supporter naar het wereldkampioenschap keek.

Voor het grote scherm tijdens WK in Rusland

Destijds zat hij samen met zijn goede vriend Jérémy Doku voor grote schermen naar de prestaties van de Rode Duivels te kijken. Acht jaar later maken beide vrienden zelf deel uit van de Belgische selectie.

"Ik heb het er onlangs nog met Jeremy over gehad", vertelde De Winter vanuit het trainingskamp in Seattle. "Als je eraan denkt dat we vroeger samen naar die wedstrijden keken en nu hier samen op een WK zitten, dan besef je pas hoe speciaal dat is."

De band tussen beide spelers gaat al vele jaren terug. De Winter en Doku groeiden op in Antwerpen en trokken als jongeren vaak samen op. Ze speelden voetbal op pleintjes in Borgerhout, brachten veel tijd samen door en droomden allebei van een carrière op het hoogste niveau.

Die droom is ondertussen werkelijkheid geworden. Doku groeide uit tot een vaste waarde bij Manchester City, terwijl De Winter zich dit seizoen nadrukkelijk in de kijker speelde bij AC Milan.





De verdediger kijkt dan ook met bewondering naar zijn jeugdvriend. "Jeremy is een enorme ster en een topspeler. Ik noem hem mijn broer. We kennen elkaar al sinds onze tienerjaren. Hopelijk kan hij ons op dit WK heel ver brengen."

Ngoy is de grootste concurrent van De Winter

Voor De Winter zelf lijkt een basisplaats voorlopig minder evident. In de defensieve hiërarchie van bondscoach Rudi Garcia lijkt onder meer Nathan Ngoy momenteel een belangrijke concurrent.

Toch maakt De Winter zich daar niet druk om. Na een seizoen waarin hij veel minuten verzamelde op het hoogste niveau voelt hij zich sterker dan ooit. "Ik heb dit jaar een goede evolutie doorgemaakt en veel ervaring opgedaan. Bij Milan komt er veel druk kijken, maar ik ben als speler enorm gegroeid."

De verdediger benadrukt dat hij vooral in dienst van de ploeg denkt. "Ik heb geen specifieke verwachtingen. Het belangrijkste is dat België goed presteert. Ik zal alles geven voor de ploeg en voor ons land. Daarna is het aan de coach om zijn keuzes te maken."