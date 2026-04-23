Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

Steven Defour is veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.200 euro. Voor de ex-Rode Duivel gaat het al om zijn 13e verkeersovertreding.

Sinds hij in 2021 zijn profcarrière stopzette bij KV Mechelen, is Steven Defour actief gebleven in het voetbal. Eerst als trainer, onder meer Achter de Kazerne, en daarna als analist.

In die periode doorkruiste de ex-Rode Duivel heel België… en beging hij ook meerdere verkeersovertredingen. Volgens La Dernière Heure is de voormalige middenvelder donderdag opnieuw veroordeeld.

Op 25 februari 2024 werd Steven Defour ter hoogte van Bertem op de E40 geflitst aan 130 km/u, gecorrigeerd naar 122,2 km/u. Op zich al een overtreding, maar vooral het feit dat hij daarbij met zijn gsm in de hand werd opgemerkt door de bewakingscamera’s, woog zwaar door.

Dat is des te opvallender omdat de ex-middenvelder van Standard en Anderlecht geen onbekende is voor de politierechtbank: het ging namelijk al om zijn dertiende overtreding voor hetzelfde feit.

Steven Defour verscheen in januari 2025 al voor de politierechtbank om die reden en kreeg toen een rijverbod van drie maanden, een boete van 1.680 euro en de verplichting om opnieuw zijn theoretisch rijexamen af te leggen.





In beroep kreeg hij vrijstelling van dat theoretisch examen, omdat die sanctie als te belastend voor zijn dagelijkse leven werd beschouwd. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.200 euro.